Цивінський розпочав роботу в БЕБ: пообіцяв зміни та прозорість (відео)

Олександр Цивінський офіційно розпочав роботу на посаді директора Бюро економічної безпеки. У зверненні до колег і громадськості він наголосив на принципах прозорості та високих стандартів роботи.

Новий директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський у перший день на посаді звернувся до співробітників і суспільства з обіцянкою дотримуватися принципів відкритості та рівних умов для бізнесу.

Цивінський запевнив, що Бюро економічної безпеки буде вимагати від працівників найвищих стандартів професійної діяльності та суворо контролюватиме законність їхніх дій. У своєму зверненні він подякував усім, хто підтримував його призначення, включно з міжнародними партнерами, громадськими активістами, бізнесом, журналістами та колегами.

"Призначено, приступив. Дякую тим, хто не відступив. Дякую Захисникам – ваша служба щодня нагадує про справжню ціну державності. Це рішення – не про крісло. Це про те, що справедливість іноді потребує часу, але має звучати", – зазначив Цивінський у повідомленні в соцмережі.

Він також підкреслив важливість конструктивної взаємодії з новим урядом та пообіцяв, що попереду буде багато роботи, яка не буде легкою, але виконуватиметься чесно та відповідно до закону.

За офіційними даними, Олександр Ігорович Цивінський народився 1982 року. Він має три юридичні освіти від провідних львівських навчальних закладів, а також ступінь доктора філософії у галузі права.

Кар’єра Цивінського охоплює службу на слідчих та керівних посадах у правоохоронних органах з 2003 до 2015 року, включно з участю в бойових діях. З 2015 по 2025 рік він працював у Національному антикорупційному бюро України, а з серпня 2025 року очолює Бюро економічної безпеки.

