Кабмін призначив нового керівника Бюро економічної безпеки: хто ним став

Олександр Цивінський, детектив НАБУ зі Львівщини та фігурант гучних антикорупційних розслідувань, очолив Бюро економічної безпеки України — відповідне рішення ухвалив Уряд після конкурсу, перевірок та проходження поліграфа.

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Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про призначення нового керівника Бюро економічної безпеки України. Відповідне рішення Уряд ухвалив у середу, 6 серпня, — директором БЕБ став Олександр Цивінський.

За словами Свириденко, після проходження конкурсного відбору, всіх належних перевірок та поліграфа не виявлено жодних застережень щодо кандидатури Цивінського.

"Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями", — наголосила прем’єрка.

Вона також підкреслила важливість прозорості економічних процесів у країні та необхідність забезпечити справедливі умови для ведення бізнесу без тиску з боку силових структур.

Зазначимо, Бюро економічної безпеки (БЕБ) — державний орган, що займається розслідуванням економічних злочинів. Його реформування та ефективна робота є ключовими умовами для покращення бізнес-клімату в Україні.

Хто такий Олександр Цивінський

Олександр Цивінський народився у Львівській області. Він має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах.

Свою кар'єру він розпочав у 2003 році на посаді слідчого в Галицькому РВВС ГУ МВС України.

У НАБУ працював з 2015 року, ставши одним із перших 70 детективів тоді створеного Національного антикорупційного бюро України.

На його рахунку — кілька гучних справ. Цивінський був керівником групи НАБУ, яка проводила розслідування у справі про привласнення активів, пов'язаних із бізнес-структурами Сергія Курченка, проти Сергія Пашинського.

Сума застави в понад 270 млн грн стала однією з рекордних в історії НАБУ.

Олександр Цивінський також курував провадження "Чисте місто", яке стосувалося земельної корупції та діяльності низки осіб із київської влади, де фігурувало ім'я Дениса Комарницького.

У нього є науковий ступінь доктора юридичних наук, і він не належить до жодної політичної партії.

Нагадаємо, за інформацією журналістів, батько Олександра Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився в Росії, де може отримувати пенсію як колишній військовий. Сам Олександр неодноразово підкреслював свою проукраїнську позицію, але вважав за краще не коментувати родинні зв'язки.

Раніше Фокус писав, що родичка керівника підрозділу БЕБ Олега Ящука купила дорогий BMW, не маючи відповідних доходів.