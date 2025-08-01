Призначення глави БЕБ: кандидат Цивінський пройде поліграф

Днем раніше керівник третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу НАБУ Олександр Цивінський зазначав, що СБУ не знайшла жодних підстав для непризначення його на посаду голови БЕБ.

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Це необхідно для того, щоб "зняти всі питання і сумніви цивілізованим способом", — написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram-каналі.

За її словами, вона добре поговорила з Цивінським.

"Конкурсна комісія ухвалила рішення, а уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру — довіру бізнесу та всього українського суспільства", — йдеться в публікації.

Свириденко додала, що домовилася з ним про проходження поліграфа.

"Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій і дає змогу рухатися далі. Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дасть змогу оновити роботу БЕБ і буде значним внеском у перезавантаження відносин між державою та бізнесом", — наголосила глава уряду.

Зі свого боку Цивінський підтвердив розмову, зробивши репост публікації прем'єр-міністерки.

"Підтверджую: розмова з Прем'єром була конструктивною і по суті. Домовилися діяти відкрито і чітко, щоб зняти всі питання і рухатися вперед", — написав він у Facebook.

Днем раніше він повідомив, що СБУ не знайшла жодних підстав для непризначення його на посаду голови БЕБ.

Цивінський нагадав, що відбувся відкритий конкурс, усі документи подано, рішення комісії ухвалено, і тепер слово — за Кабміном.

Хто такий Олександр Цивінський

Олександр Цивінський — уродженець Львівської області. Він має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах.

Свою кар'єру він розпочав у 2003 році на посаді слідчого в Галицькому РВВС ГУ МВС України.

У НАБУ працює з 2015 року, ставши одним із перших 70 детективів тоді створеного Національного антикорупційного бюро України.

На його рахунку — кілька гучних справ. Так, Цивінський був керівником групи НАБУ, яка проводила розслідування у справі про привласнення активів, пов'язаних із бізнес-структурами Сергія Курченка, проти Сергія Пашинського.

Сума застави в понад 270 млн грн стала однією з рекордних в історії НАБУ.

Цивінський також курирував провадження "Чисте місто", яке стосувалося земельної корупції та діяльності низки осіб із київської влади, де фігурувало ім'я Дениса Комарницького.

У нього є науковий ступінь доктора юридичних наук, і він не належить до жодної політичної партії.

Олександр Цивінський і родичі в РФ

За інформацією журналістів, батько Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився в Росії, де може отримувати пенсію як колишній військовий.

Сам Олександр неодноразово підкреслював свою проукраїнську позицію, але вважав за краще не коментувати родинні зв'язки. Однак в інтерв'ю "Українській правді" він усе-таки дещо розповів:

"Із батьком я не спілкуюся. Батьки розлучилися, коли я ще був дитиною. Я переконаний у тому, що він громадянин України, тому що він здійснював багато різноманітних юридичних дій в Україні. Він народився в Україні, виріс в Україні, навчався в Україні. Поїхав служити в Радянську армію в 1982 чи 1954 році. Telegram-помийкам він отримав громадянство Росії. З 1995 або 1996 року він жив і живе в Україні.

На запитання, чи є у його батька паспорт РФ, Цивінський відповів:

"З цього приводу в мене брак інформації. Я надіслав запити в СБУ і Кабмін, зокрема щодо громадянства батька. Щоб для себе розуміти. Я бачу, що є відомості з офіційного реєстру, скріншот з ідентифікатором того, хто заходив. На ньому видно, що він 1995 року набув громадянства Росії. Потім є Tele2-5" року: особистість схожа на нього, дані його, крім цього, що я сказав, у нас начебто є стаття 61 Конституції, яка говорить, що діти не несуть відповідальності за батьків".

Цивінський не раз проходив усі перевірки для отримання доступу до держтаємниці. За інформацією журналістів, батько Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився в Росії, де може отримувати пенсію, як колишній військовий.

Конкурс на голову БЕБ

Україна зобов'язалася призначити директора Бюро економічної безпеки до 31 липня 2025 року згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику, який уклали Україна і Міжнародний валютний фонд.

Як обирали голову БЕБ

24 червня Центр протидії корупції повідомив, що БЕБ оголосило детектива НАБУ Олександра Цивінського переможцем конкурсу на голову БЕБ. Він отримав одностайну підтримку міжнародних членів комісії, голос яких має вирішальне значення.

21 липня конкурсна комісія з відбору директора БЕБ вдруге подала кандидатуру Олександра Цивінського на посаду глави БЕБ, однак на засіданні уряду її повторно відхилили.

30 липня комісія з відбору директора БЕБ провела онлайн-конференцію, де повідомила, що завершує свої повноваження, бо провела відбір і визначила переможця конкурсу — Олександра Цивінського. Там наголосили, що не проводитимуть повторного конкурсу, адже Цивінський повністю відповідає вимогам щодо посади директора БЕБ, які передбачені чинним законодавством.

"Після повторного внесення подання про призначення Цивінського 21 липня жодної відповіді чи рішення від Кабінету міністрів України конкурсна комісія не отримала. Комісії невідомо, якими мотивами керувався Кабінет міністрів під час повернення подання про кандидатуру Цивінського", — ідеться в повідомленні.

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 30 липня, знову не затвердив детектива НАБУ Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Про це в соцмережі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше Фокус писав, що родичка керівника підрозділу БЕБ Олега Ящука купила дорогий BMW, не маючи відповідних доходів.

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