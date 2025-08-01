Назначение главы БЭБ: кандидат Цивинский пройдет полиграф

Днем ранее руководитель третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения НАБУ Александр Цивинский отмечал, что СБУ не нашла никаких оснований для неназначения его на пост главы БЭБ.

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Это необходимо для того, чтобы "снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом", – написала премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале.

По ее словам, она хорошо побеседовала с Цивинским.

"Конкурсная комиссия приняла решение, а правительство получило результаты дополнительных проверок. Мы все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенным институтом и имел реальное доверие – доверие бизнеса и всего украинского общества", – говорится в публикации.

Свириденко добавила, что договорилась с ним о прохождении полиграфа.

"Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше. Рассчитываю, что уже на следующей неделе сможем принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в перезагрузку отношений между государством и бизнесом", – подчеркнула глава правительства.

В свою очередь Цивинский подтвердил разговор, сделав репост публикации премьер-министра.

"Подтверждаю: разговор с Премьером был конструктивным и по сути. Договорились действовать открыто и четко, чтобы снять все вопросы и двигаться вперед", – написал он в Facebook.

Днем ранее он сообщил, что СБУ не нашла никаких оснований для неназначения его на пост главы БЭБ.

Цивинский напомнил, что прошел открытый конкурс, все документы представлены, решение комиссии принято, и теперь слово – за Кабмином.

Кто такой Александр Цивинский

Александр Цивинский – уроженец Львовской области. У него –юридическое образование и длительный опыт в правоохранительных органах.

Свою карьеру он начал в 2003 году в должности следователя в Галицком РОВД ГУ МВД Украины.

В НАБУ работает с 2015 года, став одним из первых 70 детективов тогда созданного Национального антикоррупционного бюро Украины.

На его счету – несколько громких дел. Так, Цивинский был руководителем группы НАБУ, которая проводила расследование в деле о присвоении активов, связанных с бизнес-структурами Сергея Курченко, против Сергея Пашинского.

Сумма залога в более 270 млн грн стала одной из рекордных в истории НАБУ.

Цивинский также курировал производство "Чистый город", которое касалось земельной коррупции и деятельности ряда лиц из киевской власти, где фигурировало имя Дениса Комарницкого.

У него есть научная степень доктора юридических наук, и он не принадлежит ни к какой политической партии. .

Александр Цивинский и родственники в РФ

По информации журналистов, отец Цивинского проходил службу в СССР и после распада Союза остался в России, где может получать пенсию как бывший военный.

Сам Александр неоднократно подчеркивал свою проукраинскую позицию, но предпочел не комментировать родственные связи. Однако в интервью "Украинской правде" он все-таки кое-что рассказал:

"С отцом я не общаюсь. Родители развелись, когда я еще был ребенком. Я убежден в том, что он гражданин Украины, потому что он совершал много разнообразных юридических действий в Украине. Он родился в Украине, вырос в Украине, учился в Украине. Поехал служить в Советскую армию в 1982 или 1954 году. Telegram-помойкам он получил гражданство России. С 1995 или 1996 года он жил и живет в Украине.

На вопрос, есть ли у его отца паспорт РФ, Цивинский ответил:

"По этому поводу у меня нехватка информации. Я направил запросы в СБУ и Кабмин, в том числе по гражданству отца. Чтобы для себя понимать. Я вижу, что есть сведения из официального реестра, скриншот с идентификатором заходившего. На нем видно, что он в 1995 году получил гражданство России. Потом есть Tele2-5" года: личность похожа на него, данные его, кроме этого, что я сказал, у нас будто бы есть статья 61 Конституции, которая говорит, что дети не несут ответственности за родителей".

Цивинский не раз проходил все проверки для получения доступа к гостайне.По информации журналистов, отец Цивинского проходил службу в СССР и после распада Союза остался в России, где может получать пенсию, как бывший военный.

Цивинский не раз проходил все проверки для получения доступа к гостайне.

Конкурс на главу БЭБ

Украина обязалась назначить директора Бюро экономической безопасности до 31 июля 2025 года согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике, который заключили Украина и Международный валютный фонд.

Как выбирали главу БЭБ

24 июня Центр противодействия коррупции сообщил, что БЭБ объявило детектива НАБУ Александра Цивинского победителем конкурса на главу БЭБ. Он получил единодушную поддержку международных членов комиссии, голос которых имеет решающее значение.

21 июля, конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ во второй раз подала кандидатуру Александра Цивинского на должность главы БЭБ, однако на заседании правительства ее повторно отклонили.

30 июля комиссия по отбору директора БЭБ провела онлайн-конференцию, где сообщила, что завершает свои полномочия, потому что провела отбор и определила победителя конкурса – Александра Цивинского.Там отметили, что не будут проводить повторный конкурс, ведь Цивинский полностью отвечает требованиям по должности директора БЭБ, предусмотренным действующим законодательством.

"После повторного внесения представления о назначении Цивинского 21 июля никакого ответа или решения от Кабинета министров Украины конкурсная комиссия не получила. Комиссии неизвестно, какими мотивами руководствовался Кабинет министров при возвращении представления о кандидатуре Цивинского", – говорится в сообщении.

Кабинет министров на заседании в среду, 30 июля, снова не утвердил детектива НАБУ Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности. Об этом в соцсети сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Ранее Фокус писал, что родственница руководителя подразделения БЭБ Олега Ящука купила дорогой BMW, не имея соответствующих доходов.

Мы также писали о том, что Опошнянская ОТГ заказала услуг на 140 млн грн у двух ООО, которые фигурируют в расследованиях БЭБ.