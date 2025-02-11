Опошнянская ОТГ заказала услуг на 140 млн грн у двух ООО, которые фигурируют в расследованиях БЭБ, — СМИ

Related video

Две компании, которые подозреваются БЭБ в уклонении от уплаты налогов и присвоении бюджетных средств в сговоре со служебными лицами органов местного самоуправления, выиграли тендеров в Опошнянской ОТГ на сумму 140 млн гривен. Об этом говорится в расследовании издания "Факты".

Издание напоминает, что Территориальное управление БЭБ в Полтавской области расследует возможные злоупотребления на тендерах Опошнянской территориальной общины компаниями ООО "Компания Тоталбуд" и ООО "Браво Строй 2024". "По данным следствия, компании-победители тендеров ОТГ имеют признаки фиктивности и уклонились от налогообложения на 6,8 млн грн в тендере на сумму более 61 млн грн. Следствие также подозревает руководителей органов местного самоуправления в сговоре с субъектами предпринимательской деятельности с целью присвоения бюджетных средств при выполнении других тендеров.", — пишут журналисты.

Несмотря на заявления председателя Опошнянской ОТГ Николая Резника, что данные ООО участвовали в тендерах других территориальных общин, крупнейшим заказчиком выступала именно Опошнянская ОТГ, пишут Факты.

"В тендерах ООО "Тоталбуд" в 2022-2024 годах на сумму 140 млн грн Опошня имеет 71 млн грн, или 51% от общей суммы всех тендеров. Со второй половины 2023 года все тендеры "Тоталбуда" — тендеры в Опошне. В других общинах "Тоталбуд" выигрывал тендеры в конкурентных аукционах, только в Опошне — как единственный участник. Что касается ООО "Браво Буд 2024", то в 2022-2024 годах компания выиграла тендеров на сумму 142 млн грн, из которых Опошня — 77 млн грн, или 55% от общей суммы всех тендеров", — говорится в расследовании.

Также в расследовании отмечается, что в 2023 году бюджет Опошнянской ОТГ вырос более чем на 340 млн гривен — за счет того, что сеть мультимаркетов "Аврора" платила налоги непосредственно в этой ОТГ.

"Именно эта ОТГ давно на слуху в медиа, потому что является малой родиной миллиардера, совладельца сети супермаркетов "Аврора" Льва Жиденко. Местные СМИ пишут, что владельцы "Авроры" предпочитают сделать в Опошне кейс успешного местного самоуправления", — говорится в статье.

В расследовании говорится: "Формальным конечным владельцем ООО является компания с Маршалловых островов STELLAR STAR LTD, а представителем гражданин Румынии Андрей Жосу, который значится в украинских реестрах как владелец/представитель более 100 ООО, определенное количество которых являются активными участниками тендерных аукционов на строительные работы для органов местного самоуправления в разных регионах Украины".

"Почему "островитяне" работали на безальтернативной основе в Опошне и почему они отдавали предпочтение именно этой ОТГ перед другими, ответ на этот вопрос должно дать следствие БЭБ", — резюмируется в публикации.