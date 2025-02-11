Опішнянська ОТГ замовила послуг на 140 млн грн у двох ТОВок, які фігурують у розслідуваннях БЕБ, — ЗМІ

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Дві компанії, які підозрюються БЕБ в ухиленні від сплати податків та привласненні бюджетних коштів у змові зі службовими особами органів місцевого самоврядування, виграли тендерів в Опішнянській ОТГ на суму 140 млн гривень. Про це йдеться в розслідуванні видання "Факти".

Видання нагадує, що Територіальне управління БЕБ у Полтавській області розслідує можливі зловживання на тендерах Опішнянської територіальної громади компаніями ТОВ "Компанія Тоталбуд" та ТОВ "Браво Буд 2024". "За даними слідства, компанії-переможці тендерів ОТГ мають ознаки фіктивності та ухилилися від оподаткування на 6,8 млн грн у тендері на суму понад 61 млн грн. Слідство також підозрює керівників органів місцевого самоврядування у змові із суб’єктами підприємницької діяльності з метою привласнення бюджетних коштів під час виконання інших тендерів.", — пишуть журналісти.

Попри заяви голови Опішнянської ОТГ Миколи Різника, що дані ТОВ брали участь у тендерах інших територіальних громад, найбільшим замовником виступала саме Опішнянська ОТГ, пишуть Факти.

"У тендерах ТОВ "Тоталбуд" у 2022-2024 роках на суму 140 млн грн Опішня має 71 млн грн, або 51% від загальної суми всіх тендерів. З другої половини 2023 року усі тендери "Тоталбуду" – тендери в Опішні. В інших громадах "Тоталбуд" вигравав тендери в конкурентних аукціонах, тільки в Опішні – як єдиний учасник. Щодо ТОВ "Браво Буд 2024", то у 2022-2024 рока компанія виграла тендерів на суму 142 млн грн, з яких Опішня – 77 млн грн, або 55% від загальної суми всіх тендерів", — йдеться у розслідуванні.

Також у розслідуванні зазначається, що у 2023 році бюджет Опішнянської ОТГ зріс на понад 340 млн гривень – за рахунок того, що мережа мультимаркетів "Аврора" платила податки безпосередньо у цій ОТГ.

"Саме ця ОТГ давно на слуху в медіа, бо є малою батьківщиною мільярдера, співвласника мережі супермаркетів "Аврора" Льва Жиденка. Місцеві ЗМІ пишуть, що власники "Аврори" воліють зробити в Опішні кейс успішного місцевого самоуправління", — йдеться у статті.

У розслідуванні йдеться: "Формальним кінцевим власником ТОВ є компанія з Маршалових островів STELLAR STAR LTD, а представником громадянин Румунії Андрій Жосу, який значиться в українських реєстрах як власник/представник понад 100 ТОВ, певна кількість яких є активними учасниками тендерних аукціонів на будівельні роботи для органів місцевого самоврядування в різних регіонах України".

"Чому "островитяни" працювали на безальтернативній основі в Опішні і чому вони віддавали перевагу саме цій ОТГ перед іншими, відповідь на це питання має дати слідство БЕБ", — резюмується у публікації.