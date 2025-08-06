Кабмин назначил нового руководителя Бюро экономической безопасности: кто им стал

Александр Цивинский, детектив НАБУ со Львовщины и фигурант громких антикоррупционных расследований, возглавил Бюро экономической безопасности Украины — соответствующее решение приняло Правительство после конкурса, проверок и прохождения полиграфа.

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Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о назначении нового руководителя Бюро экономической безопасности Украины. Соответствующее решение Правительство приняло в среду, 6 августа, — директором БЭБ стал Александр Цивинский.

По словам Свириденко, после прохождения конкурсного отбора, всех надлежащих проверок и полиграфа не выявлено никаких предостережений относительно кандидатуры Цивинского.

"Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями", — подчеркнула премьер.

Она также подчеркнула важность прозрачности экономических процессов в стране и необходимость обеспечить справедливые условия для ведения бизнеса без давления со стороны силовых структур.

Отметим, Бюро экономической безопасности (БЭБ) — государственный орган, занимающийся расследованием экономических преступлений. Его реформирование и эффективная работа являются ключевыми условиями для улучшения бизнес-климата в Украине.

Кто такой Александр Цывинский

Александр Цивинский родился во Львовской области. Он имеет юридическое образование и длительный опыт в правоохранительных органах.

Свою карьеру он начал в 2003 году в должности следователя в Галицком РОВД ГУ МВД Украины.

В НАБУ работал с 2015 года, став одним из первых 70 детективов тогда созданного Национального антикоррупционного бюро Украины.

На его счету — несколько громких дел. Цывинский был руководителем группы НАБУ, которая проводила расследование по делу о присвоении активов, связанных с бизнес-структурами Сергея Курченко, против Сергея Пашинского.

Сумма залога в более 270 млн грн стала одной из рекордных в истории НАБУ.

Александр Цивинский также курировал производство "Чистый город", которое касалось земельной коррупции и деятельности ряда лиц из киевской власти, где фигурировало имя Дениса Комарницкого.

У него есть научная степень доктора юридических наук, и он не принадлежит ни к одной политической партии.

Напомним, по информации журналистов, отец Александра Цивинского проходил службу в СССР и после распада Союза остался в России, где может получать пенсию как бывший военный. Сам Александр неоднократно подчеркивал свою проукраинскую позицию, но предпочитал не комментировать родственные связи.

Ранее Фокус писал, что родственница руководителя подразделения БЭБ Олега Ящука купила дорогой BMW, не имея соответствующих доходов.