Цивинский начал работу в БЭБ: пообещал перемены и прозрачность (видео)

Александр Цивинский официально приступил к работе в должности директора Бюро экономической безопасности. В обращении к коллегам и общественности он отметил принципы прозрачности и высоких стандартов работы.

Новый директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский в первый день в должности обратился к сотрудникам и обществу с обещанием придерживаться принципов открытости и равных условий для бизнеса.

Цивинский заверил, что Бюро экономической безопасности будет требовать от работников высоких стандартов профессиональной деятельности и строго контролировать законность их действий. В своем обращении он поблагодарил всех, кто поддерживал его назначение, включая международных партнеров, общественных активистов, бизнес, журналистов и коллег.

"Назначен, приступил. Спасибо тем, кто не отступил. Спасибо Защитникам — ваша служба ежедневно напоминает о настоящей цене государственности. Это решение — не о кресле. Это, что справедливость иногда требует времени, но должна звучать", — отметил Цивинский в сообщении в соцсети.

Он также подчеркнул важность конструктивного взаимодействия с новым правительством и пообещал, что впереди будет много работы, которая не будет легкой, но будет выполняться честно и в соответствии с законом.

По официальным данным, Александр Игоревич Цивинский родился в 1982 году. Он имеет три юридических образования ведущих львовских учебных заведений, а также степень доктора философии в области права.

Карьера Цивинского охватывает службу на следственных и руководящих должностях в правоохранительных органах с 2003 по 2015 год, включая участие в боевых действиях. С 2015 по 2025 год он работал в Национальном антикоррупционном бюро Украины, а с августа 2025 года возглавляет Бюро экономической безопасности.

