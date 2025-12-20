На Кіпрі затримали сина дніпровського бізнесмена Єрмолаєва, що перебуває під санкціями, — УП

Артура Єрмолаєва, сина підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, затримали на Кіпрі. Вадим Єрмолаєв, за даними СБУ, перереєстрував свій бізнес у Криму за російськими законами й упродовж багатьох років платив податки РФ.

Затримання його сина, Артура Єрмолаєва, пов'язують з діяльністю кол-центрів. Про це 20 грудня повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела у колах бізнесу.

Співрозмовники уточнили, що Єрмолаєва затримали ще 4 грудня, коли той намагався вилетіти до Дубая. Його затримали за запитом Інтерполу.

Також джерела повідомили виданню, що очікується екстрадиція Артура Єрмолаєва до Естонії.

Хто такі Вадим і Артур Єрмолаєви

Вадим Єрмолаєв — агробарон, спиртозаводчик і один із найбільших забудовників Дніпра, розповідало "Громадське". Його статки до початку повномасштабного вторгнення український Forbes оцінив у 221 мільйон доларів. Сам Вадим Єрмолаєв стверджував, що відмовився від громадянства України у 2017 році й відтоді є громадянином Кіпру.

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав санкції РНБО проти бізнесмена. Як з'ясували в СБУ, Вадим Єрмолаєв через підставних осіб перереєстрував свій бізнес у Криму за російськими законами й упродовж багатьох років сплачував податки у казну РФ.

В Артура Єрмолаєва, як писало "Громадське", було у власності 50 гектарів землі в різних регіонах України.

У серпні 2024 року ЗМІ з'ясували, що граніт для національного військового меморіального кладовища, яке мають побудувати в лісі біля села Мархалівка під Києвом, постачатиме група компаній "Алеф". Вона належить підсанкційному бізнесмену Вадиму Єрмолаєву.

У серпні 2024 року видання "СтопКор" викрило шахрайський кол-центр у Солом'янському районі Києва, що належав Вадиму Єрмолаєву. На той час він діяв, попри санкції.

