Скільки коштує стати депутатом: у Києві затримали очільника однієї з партій на хабарі

Служба безпеки України та Національна поліція викрили та затримали очільника однієї із політичних партій України на хабарі у 160 тис. доларів США. За цю суму він пропонував фіктивне місце роботи у цій партії та подальше сприяння в обранні народним депутатом.

Правоохоронці затримали фігуранта в одному із Київських ресторанів, коли він отримав 160 тис. доларів США за включення особи до партії. При цьому в СБУ наголосили, що у жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї політсили через підроблені документи.

Це не заважало колишньому керівникові політичної партії "торгувати прохідними позиціями" партійного списку.

У Нацполіції повідомили, що слідчі оголосили фігуранту про підозру. Правопорушнику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час слідства він перебуватиме під вартою — суд відправив його туди з можливістю внесення застави у 6,725 млн. гривень.

У СБУ повідомили, що затриманий також публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні. Зокрема, він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації. Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував власні сторінки у соцмережах із загальною кількістю майже пів мільйона підписників.

Що відомо про фігуранта справи

Фото, опубліковане Нацполіцією, у незаблюреному вигляді належить Валерію Токару, засновнику партії "Гарант". За даними "Чесно", він заснував та очолив партію у 2021-му році, окрім цього заснував і громадську організацію з аналогічною назвою.

У 2020 році Токар реєстрував петицію, де вимагав президента України Володимира Зеленського скласти повноваження.

У 2012 році невдало балотувався до Верховної Ради 7 скликання як безпартійний самовисуванець по 91 округу (Київська область). На момент виборів був безробітним.

З 2014 до 2021 року Токар був директором приватної фірми "Укратоменерго". ЗМІ повідомляли про зв’язок фірми, самого Токаря з міністром часів Януковича Едуардом Ставицьким. У 2014 році саме ця фірма виграла декілька тендерів у Мінекономіки на 61 млн грн, саме у той час, коли його очолював Ставицький.

Сам Токар у жовтні 2025-го року викладав відео, де скаржився на те, що йому не надають рішення про ліквідацію партії "Гарант", де називав себе "наступним президентом України".

