3,5 млн доларів за закриття справи: НАБУ заявило про викриття прокурора на підбурюванні до хабаря

За даними слідства, у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, вступивши у змову з прокурором Офісу Генпрокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС.

Related video

Детективи Управління внутрішнього контролю та третього Головного підрозділу детективів НАБУ спільно з САП викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн доларів. Кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

Антикорупційні органи викрили прокурора ОГП та адвокатів Фото: НАБУ

У НАБУ розповіли, що в період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, вступивши у злочинну змову з прокурором Офісу Генерального прокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ закрити її, підкупивши посадових осіб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду України.

"Зловмисники взяли на себе зобов'язання виступити посередниками в отриманні та передачі грошових коштів. Сума неправомірної вигоди, до надання якої підбурювали підозрюваного, за час їхньої злочинної діяльності зросла з початкових 2 млн до 3,5 млн доларів США", — йдеться у повідомленні.

Фото: НАБУ

антикорупційні органи викрили прокурора ОГП та адвокатів Фото: НАБУ

Співучасниками було розроблено детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами. На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тисяч доларів.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності, додають у НАБУ.

Реакція Офісу Генпрокурора на справу

Офіс Генпрокурора вже повідомив, що сьогодні детективи НАБУ провели обшуки у двох прокурорів ОГПУ. Водночас в ОГПУ заявили про "ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів" з боку НАБУ та САП, оскільки один з цих прокурор входить у групу з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

"За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності…Офіс Генпрокурора підкреслює свою відданість принципам прозорості, законності та правової визначеності. Ми не підтримуємо жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи "полювання на відьом", але залишаємося послідовно зацікавленими в об’єктивному встановленні істини", – йдеться у заяві.

В ОГПУ заявили, що для "належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень" очікують на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП – "це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством".

Нагадаємо, у липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова. 22 липня його відправили під варту.

Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України завершили слідство у справі про розкрадання грошей на закупівлі продуктів для ЗСУ. Справа отримала у ЗМІ назву "справа про золоті яйця".