3,5 млн долларов за закрытие дела: НАБУ заявило о разоблачении прокурора на подстрекательстве к взятке

По данным следствия, в период с 10 февраля по 18 сентября 2025 года адвокаты, вступив в сговор с прокурором Офиса Генпрокурора, предложили подозреваемому в одном из дел НАБУ решить вопрос о его закрытии путем подкупа должностных лиц САП и Высшего антикоррупционного суда Украины.

Детективы Управления внутреннего контроля и третьего Главного подразделения детективов НАБУ совместно с САП разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в размере 3,5 млн долларов. Средства предназначались якобы для дальнейшей передачи прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда за принятие решения о закрытии уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ.

В НАБУ рассказали, что в период с 10 февраля по 18 сентября 2025 года адвокаты, вступив в преступный сговор с прокурором Офиса Генерального прокурора, предложили подозреваемому в одном из дел НАБУ закрыть его, подкупив должностных лиц Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда Украины.

"Злоумышленники взяли на себя обязательства выступить посредниками в получении и передаче денежных средств. Сумма неправомерной выгоды, к предоставлению которой подстрекали подозреваемого, за время их преступной деятельности выросла с начальных 2 млн до 3,5 млн долларов США", — говорится в сообщении.

Соучастниками был разработан детальный план, который предусматривал передачу неправомерной выгоды частями. На момент разоблачения детективами НАБУ прокурор и адвокаты успели получить от подозреваемого 200 тысяч долларов.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех возможных участников преступной схемы и документирование их противоправной деятельности.

Реакция Офиса Генпрокурора на дело

Офис Генпрокурора уже сообщил, что сегодня детективы НАБУ провели обыски у двух прокуроров ОГПУ. В то же время в ОГПУ заявили о "риске конфликта интересов и выборочного применения следственных механизмов" со стороны НАБУ и САП, поскольку один из этих прокурор входит в группу по расследованию уголовных производств, в рамках которых исследуются факты возможной противоправной деятельности детективов НАБУ, в частности руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова.

"По странному совпадению, именно в разгар этого расследования против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения в их объективности...Офис Генпрокурора подчеркивает свою приверженность принципам прозрачности, законности и правовой определенности. Мы не поддерживаем никаких форм давления на процесс политизации уголовного преследования или "охоты на ведьм", но остаемся последовательно заинтересованными в объективном установлении истины", — говорится в заявлении.

В ОГПУ заявили, что для "надлежащего реагирования и принятия взвешенных управленческих решений" ожидают официального предоставления материалов уголовного производства со стороны НАБУ и САП — "это необходимо для проведения внутренней проверки в соответствии с действующим законодательством".

Напомним, в июле СБУ сообщила, что расследует вероятное влияние России на работу Национального антикоррупционного бюро. Среди фигурантов назвали, в частности, руководителя одного из межрегиональных управлений бюро Руслана Магамедрасулова. 22 июля его отправили под стражу.

Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие по делу о хищении денег на закупке продуктов для ВСУ. Дело получило в СМИ название "дело о золотых яйцах".