Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Скандал с закупками Министерством обороны продуктов для ВСУ

Скандал с "золотыми яйцами" Минобороны: НАБУ и САП завершили расследование

Министерство обороны переплачивало за яйца в 2-3 раза
Расследование по переплате на продуктах завершено | Фото: Getty

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие по делу о хищениях денег на закупке продуктов для ВСУ. По данным правоохранителей, схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные.

Related video

Соответствующее решение принял прокурор САП, сообщает антикоррупционное ведомство в Facebook.

Сейчас детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы дела для ознакомления стороне защиты.

Скандал с "золотыми яйцами": что известно

Согласно информации САП и НАБУ, в течение 2022-2023 годов Министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания, покупая их путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги – в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, содержавшему 409 наименований.

Преступная схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные.

Например, 50% стоимости общей поставки по договору, а это около 1,2 млрд грн, пришлось всего на 40 видов продуктов из 409, а цены на них были завышены. И наоборот, 27 видов продуктов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 млн грн., что составляет лишь 0,14% стоимости таких продуктов.

Второй момент – манипуляции в каталоге с сезонностью. Поставщики определяли в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно ему составляла всего 8 грн/кг, клубники – 10 грн/кг, черной смородины – 10 грн/кг и т. д.

"На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но в соответствии с утвержденными нормативами указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться военными частями в течение срока действия договоров, поскольку они заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны", – отмечают детективы.

При этом чиновник МО Украины при подписании договоров на поставку "не замечал" ценовые манипуляции со стоимостью продуктов. В итоге реализация этой схемы привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн. из бюджета.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и резонанса в СМИ, в частности о закупке яиц по 17 грн за штуку, о которой написал журналист Юрий Николов, соучастники преступления снизили цены на 11 самых востребованных продуктов, благодаря чему удалось предотвратить хищение еще 788 млн грн.

В Госаудитслужбе подтвердили, что Минобороны Украины действительно закупало для украинских защитников яйца по 17 грн за штуку.

Завышение цен на продукты Минобороны
Журналисты показали цены, по которым МОУ закупало продукты для ВСУ, сравнив их с ценами в супермаркете
Фото: zn.ua

Как пишет "Украинская правда", в списке фигурантов – экс-начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению ВСУ Богдан Хмельницкий, который сейчас находится под ночным домашним арестом, и предпринимательница Татьяна Глиняна. Последней были подконтрольны компании поставщики. Ее заочно арестовали.

Также в участии в схеме подозреваются руководитель ООО "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швець, вышедшая под заставу в 1,2 млн, руководитель ООО "Актив Компани" Валерий Мелеш, за которого внесли залог 1,2 млн, и экс-директор ООО "Премиум Компани" Николай Дешпетко. Он вышел под залог в 5 млн грн.

Материалы расследования по другим договорам, заключенным в указанный период, выделены в отдельное производство, расследование в котором продолжается. Кроме того, НАБУ и САП принимают меры по установлению других причастных к преступным действиям лиц, в частности, среди должностных лиц Минобороны.

Напомним, в марте 2023 года фирма ООО "Актив компании", из-за которой Министерство обороны Украины попало в скандал с закупками яиц для ВСУ по завышенным ценам, взялась продавать военным втридорога яблоки.

Также сообщалось, какие еще схемы коррупции выявили САП и НАБУ в Минобороны.