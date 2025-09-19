Скандал с "золотыми яйцами" Минобороны: НАБУ и САП завершили расследование

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие по делу о хищениях денег на закупке продуктов для ВСУ. По данным правоохранителей, схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные.

Related video

Соответствующее решение принял прокурор САП, сообщает антикоррупционное ведомство в Facebook.

Сейчас детективы НАБУ по поручению прокурора открыли материалы дела для ознакомления стороне защиты.

Скандал с "золотыми яйцами": что известно

Согласно информации САП и НАБУ, в течение 2022-2023 годов Министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания, покупая их путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги – в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, содержавшему 409 наименований.

Преступная схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные.

Например, 50% стоимости общей поставки по договору, а это около 1,2 млрд грн, пришлось всего на 40 видов продуктов из 409, а цены на них были завышены. И наоборот, 27 видов продуктов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 млн грн., что составляет лишь 0,14% стоимости таких продуктов.

Второй момент – манипуляции в каталоге с сезонностью. Поставщики определяли в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно ему составляла всего 8 грн/кг, клубники – 10 грн/кг, черной смородины – 10 грн/кг и т. д.

"На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но в соответствии с утвержденными нормативами указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться военными частями в течение срока действия договоров, поскольку они заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны", – отмечают детективы.

При этом чиновник МО Украины при подписании договоров на поставку "не замечал" ценовые манипуляции со стоимостью продуктов. В итоге реализация этой схемы привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн. из бюджета.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и резонанса в СМИ, в частности о закупке яиц по 17 грн за штуку, о которой написал журналист Юрий Николов, соучастники преступления снизили цены на 11 самых востребованных продуктов, благодаря чему удалось предотвратить хищение еще 788 млн грн.

В Госаудитслужбе подтвердили, что Минобороны Украины действительно закупало для украинских защитников яйца по 17 грн за штуку.

Журналисты показали цены, по которым МОУ закупало продукты для ВСУ, сравнив их с ценами в супермаркете Фото: zn.ua

Как пишет "Украинская правда", в списке фигурантов – экс-начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению ВСУ Богдан Хмельницкий, который сейчас находится под ночным домашним арестом, и предпринимательница Татьяна Глиняна. Последней были подконтрольны компании поставщики. Ее заочно арестовали.

Также в участии в схеме подозреваются руководитель ООО "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швець, вышедшая под заставу в 1,2 млн, руководитель ООО "Актив Компани" Валерий Мелеш, за которого внесли залог 1,2 млн, и экс-директор ООО "Премиум Компани" Николай Дешпетко. Он вышел под залог в 5 млн грн.

Материалы расследования по другим договорам, заключенным в указанный период, выделены в отдельное производство, расследование в котором продолжается. Кроме того, НАБУ и САП принимают меры по установлению других причастных к преступным действиям лиц, в частности, среди должностных лиц Минобороны.

Напомним, в марте 2023 года фирма ООО "Актив компании", из-за которой Министерство обороны Украины попало в скандал с закупками яиц для ВСУ по завышенным ценам, взялась продавать военным втридорога яблоки.

Также сообщалось, какие еще схемы коррупции выявили САП и НАБУ в Минобороны.