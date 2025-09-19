Скандал із "золотими яйцями" Міноборони: НАБУ і САП завершили розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України завершили слідство у справі про розкрадання грошей на закупівлі продуктів для ЗСУ. За даними правоохоронців, схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти і занижених на менш затребувані.

Відповідне рішення ухвалив прокурор САП, повідомляє антикорупційне відомство у Facebook.

Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили матеріали справи для ознайомлення стороні захисту.

Скандал із "золотими яйцями": що відомо

Згідно з інформацією САП і НАБУ, протягом 2022-2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування, купуючи їх шляхом закупівлі у суб'єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги — у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, що містив 409 найменувань.

Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти і занижених на менш затребувані.

Наприклад, 50% вартості загальної поставки за договором, а це близько 1,2 млрд грн, припало всього на 40 видів продуктів із 409, а ціни на них були завищені. І навпаки, 27 видів продуктів із заниженими цінами було поставлено для ЗСУ на суму всього 3,6 млн грн, що становить лише 0,14% вартості таких продуктів.

Другий момент — маніпуляції в каталозі із сезонністю. Постачальники визначали в каталогах аномально низькі ціни на сезонні продукти. Наприклад, вартість черешні згідно з ним становила лише 8 грн/кг, полуниці — 10 грн/кг, чорної смородини — 10 грн/кг тощо.

"На перший погляд, Міноборони здійснювало вигідні закупівлі. Але відповідно до затверджених нормативів зазначені сезонні продукти взагалі не могли замовлятися військовими частинами впродовж строку дії договорів, оскільки їх укладено після завершення періоду, протягом якого такі сезонні продукти могли бути замовлені", — зазначають детективи.

При цьому посадовець МО України під час підписання договорів на постачання "не помічав" цінові маніпуляції з вартістю продуктів. У підсумку реалізація цієї схеми призвела до того, що впродовж серпня — грудня 2022 року дві компанії-постачальники незаконно отримали понад 733 млн грн. з бюджету.

Після початку досудового розслідування в січні 2023 року та резонансу в ЗМІ, зокрема про закупівлю яєць по 17 грн за штуку, про яку написав журналіст Юрій Ніколов, співучасники злочину знизили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів, завдяки чому вдалося запобігти розкраданню ще 788 млн грн.

У Держаудитслужбі підтвердили, що Міноборони України дійсно закуповувало для українських захисників яйця по 17 грн за штуку.

Журналісти показали ціни, за якими МОУ закуповувало продукти для ЗСУ, порівнявши їх із цінами в супермаркеті Фото: zn.ua

Як пише "Українська правда", у списку фігурантів — ексначальник департаменту Міноборони з речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький, який наразі перебуває під нічним домашнім арештом, і підприємиця Тетяна Глиняна. Останній були підконтрольні компанії постачальники. Її заочно заарештували.

Також в участі у схемі підозрюють керівницю ТОВ "ОК ЛЕНД ФУД" Ларису Швець, яка вийшла під заставу в 1,2 млн, керівника ТОВ "Актив Компані" Валерія Мелеша, за якого внесли заставу в 1,2 млн, та ексдиректора ТОВ "Преміум Компані" Миколу Дешпетка. Він вийшов під заставу в 5 млн грн.

Матеріали розслідування щодо інших договорів, укладених у зазначений період, виділено в окреме провадження, розслідування в якому триває. Крім того, НАБУ і САП вживають заходів щодо встановлення інших причетних до злочинних дій осіб, зокрема, серед посадових осіб Міноборони.

Нагадаємо, у березні 2023 року фірма ТОВ "Актив компанії", через яку Міністерство оборони України потрапило в скандал із закупівлями яєць для ЗСУ за завищеними цінами, взялася продавати військовим утричі дорожче яблука.

Також повідомлялося, які ще схеми корупції виявили САП і НАБУ в Міноборони.