Сколько стоит стать депутатом: в Киеве задержали главу одной из партий на взятке

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили и задержали главу одной из политических партий Украины на взятке в 160 тыс. долларов США. За эту сумму он предлагал фиктивное место работы в этой партии и дальнейшее содействие в избрании народным депутатом.

Правоохранители задержали фигуранта в одном из Киевских ресторанов, когда он получил 160 тыс. долларов США за включение лица в партию. При этом в СБУ отметили, что в октябре этого года суд аннулировал регистрацию этой политсилы из-за поддельных документов.

Это не мешало бывшему руководителю политической партии "торговать проходными позициями" партийного списка.

В Нацполиции сообщили, что следователи объявили фигуранту о подозрении. Правонарушителю грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Во время следствия он будет находиться под стражей — суд отправил его туда с возможностью внесения залога в 6,725 млн. гривен.

В СБУ сообщили, что задержанный также публично распространял фейки о Силах обороны и общественно-политической ситуации в Украине. В частности, он распространял кремлевские нарративы об оперативной обстановке на фронте и призывал к срыву мобилизации. Для распространения деструктивного контента задержанный использовал собственные страницы в соцсетях с общим количеством почти полмиллиона подписчиков.

Что известно о фигуранте дела

Фото, опубликованное Нацполицией, в незаблемленном виде принадлежит Валерию Токару, основателю партии "Гарант". По данным"Честно", он основал и возглавил партию в 2021 году, кроме этого основал и общественную организацию с аналогичным названием.

В 2020 году Токарь регистрировал петицию, где требовал президента Украины Владимира Зеленского сложить полномочия.

В 2012 году неудачно баллотировался в Верховную Раду 7 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 91 округу (Киевская область). На момент выборов был безработным.

С 2014 до 2021 года Токарь был директором частной фирмы "Укратомэнерго". СМИ сообщали о связи фирмы, самого Токаря с министром времен Януковича Эдуардом Ставицким. В 2014 году именно эта фирма выиграла несколько тендеров в Минэкономики на 61 млн грн, именно в то время, когда его возглавлял Ставицкий.

Сам Токарь в октябре 2025-го года выкладывал видео, где жаловался на то, что ему не предоставляют решение о ликвидации партии "Гарант", где называл себя "следующим президентом Украины".

Напомним, ранее НАБУ разоблачило прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в размере 3,5 млн долларов.