Теракт у Монако: ЗМІ розкрили нові деталі, оприлюднено фото підозрюваного

У Монако оприлюднили нові подробиці вибуху біля житлового будинку, внаслідок якого могли постраждати троє членів української родини, серед яких бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Правоохоронці розшукують чоловіка, якого зафіксували камери відеоспостереження.

Про це повідомило французьке видання Le Figaro.

Голова уряду Монако Крістоф Мірман заявив, що вибух, імовірно, був терактом. За його словами, вибух стався через замінований пакунок, а вибуховий пристрій, попередньо, містив болти та металевий дріб.

За даними видання, камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який залишив рюкзак у холі житлового будинку на вулиці Реверенд Пер Луї Фролла неподалік кордону з Францією. Після цього він пішки втік у напрямку французького міста Босолей. За інформацією BFMTV, підозрюваний був одягнений у світлі штани, чорну куртку та чорний капелюх, який частково закривав обличчя.

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У момент вибуху до будинку заходили й інші люди, однак наразі невідомо, чи були вони ціллю нападу. Окрім трьох членів української родини, допомогу надали ще чотирьом людям, які отримали порізи від вибитого скла або зазнали сильного стресу.

Постраждалих доправили до лікарень у французькій Ніцці. Двох дорослих госпіталізували до лікарні Pasteur, а 13-річного хлопця — до дитячої лікарні Lenval.

У Монако після вибуху посилили заходи безпеки. На місці працюють сапери та слідчі, а на кордоні з Францією встановили додаткові пости жандармерії.

"Важливо встановити оточення потерпілих і з'ясувати, чи можуть інші люди перебувати під загрозою", — заявив Крістоф Мірман.

Деталі теракту в Монако

Вибух стався ввечері 29 червня біля площі Мулен у Монако. За даними Le Figaro, тяжкі поранення отримали троє членів однієї української родини — Вадим Єрмолаєв, його партнерка та 13-річний син.

Видання зазначає, що Єрмолаєв проживає у Монако з початку повномасштабної війни в Україні. У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти бізнесмена. За інформацією, яку наводить Le Figaro з посиланням на українські медіа та джерела в українських спецслужбах, причиною стало продовження його алкогольного бізнесу в окупованому Криму.

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен, якого раніше називали одним із найбільших забудовників Дніпра, а також власником аграрного та спиртового бізнесу. У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти нього.

За даними СБУ, бізнесмен через підставних осіб перереєстрував свої підприємства в окупованому Криму відповідно до російського законодавства та протягом тривалого часу сплачував податки до бюджету РФ.

Нагадаємо, у грудні 2025 року видання "Українська правда" повідомляло, що на Кіпрі затримали сина бізнесмена — Артура Єрмолаєва.