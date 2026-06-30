У Монако стався теракт: це міг бути замах на колишнього українського бізнесмена Єрмолаєва, — ЗМІ (відео)

Увечері 29 червня у Монако стався вибух біля житлового будинку, внаслідок якого постраждали щонайменше троє людей, що мають, попередньо, українське громадянство. Поліція розслідує інцидент як теракт.

За попередніми даними, невідомий залишив вибуховий пристрій біля входу до однієї з будівель, після чого швидко втік. Тоді пролунав вибух, пише французьке видання Nice-Matin.

За даними медіа AFP, постраждалі внаслідок вибуху перебувають у важкому стані.

Видання "Новини. LIVE" з посиланням на власні джерела пише, що інцидент міг бути замахом на колишнього українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Він раніше входив до переліку 100 найбагатших людей України, проте у 2019 році відмовився від українського громадянства та отримав громадянство Кіпру. Однак офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

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Видання Le Figaro повідомило, що всі троє постраждалих є членами однієї української родини. Двоє батьків віком 50–60 років, один з яких, ймовірно, є українським олігархом, перебувають у стані абсолютної невідкладності з загрозою для життя. 13-річний підліток, який постраждав, перебуває у відносно стабільному стані.

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Бізнесмен Вадим Єрмолаєв, замах на якого міг статися у Монако

Вадим Єрмолаєв — відомий агробарон, спиртозаводчик і один із найбільших забудовників Дніпра, розповідало раніше видання "Громадське". У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав санкції РНБО проти бізнесмена.

Як з'ясували в СБУ, Вадим Єрмолаєв через підставних осіб перереєстрував свій бізнес у Криму за російськими законами й упродовж багатьох років сплачував податки у казну РФ.

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Нагадаємо, у грудні 2025 року "Українська правда" повідомляла, що на Кіпрі затримали Артура Єрмолаєва — сина бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Раніше Fox News писало, що на турнірі UFC у США готували теракт, штурм Білого дому та розстріл натовпу.