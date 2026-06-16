На турнірі UFC готували теракт, штурм Білого дому та розстріл натовпу, — ФБР

Заявляється, що п’ятьох осіб було затримано, а загалом у змові брали участь 23 особи. За словами офіційних осіб, передбачуваний план передбачав використання дронів із вибухівкою та навіть снайперів, які мали розстрілювати натовп, охоплений панікою.

Канал Fox News першим повідомив, що ФБР та інші правоохоронні органи запобігли ймовірній змові, спрямованій проти турніру UFC Freedom 250, який відбувся цими вихідними у Вашингтоні біля Білого дому і на якому був присутній президент США Дональд Трамп.

На шоу в Білому домі нібито готувався теракт

ФБР вперше дізналося про загрозу 10 червня і спільно з партнерами забезпечило наявність достатніх підстав для арешту в Цинциннаті, де одного підозрюваного було взято під варту. Загалом заарештували п’ятьох осіб, і наразі вони перебувають під вартою.

Також слідчі виявили листування в месенджері Signal, у якому, ймовірно, кілька осіб обговорювали напад на захід UFC. Попередній аналіз iPhone одного з підозрюваних виявив щонайменше 23 користувачів Signal, які обговорювали підготовчі заходи. За наявними даними, деякі з учасників планували вирушити до Фредеріксбурга, штат Вірджинія, 12 або 13 червня, щоб підготуватися до нападу.

Відео дня

Один із підозрюваних нібито заявив слідчим, що метою було переслідування "капіталістичної еліти", мільярдерів та політиків, які отримували пожертви від Американсько-ізраїльського комітету з питань зв’язків з громадськістю.

Розслідування охоплювало щонайменше 12 регіональних відділень ФБР.

План змовників був таким, як розповіли у ФБР: вони планували відправити безпілотники з вибухівкою до Білого дому під час заходів, підірвати їх поруч, а коли люди в паніці кинулися б до виходу, їх би почали розстрілювати снайпери.

UFC Freedom 250 відбувся прямо в Білому домі Фото: The White House

За словами офіційних осіб, потім нібито планувався "другий етап" штурму воріт Білого дому.

Секретна служба США заявила, що під час розслідування "тісно співпрацювала" з ФБР.

"Наші офіційні коментарі щодо подробиць цієї справи будуть викладені в суді", — йдеться у заяві директора Секретної служби Шона Каррана.

Директор ФБР Кеш Патель уже подякував усім причетним за оперативні дії в кількох штатах, спрямовані на запобігання ймовірному нападу.

"Кілька осіб перебувають під вартою, а ймовірні заплановані напади було повністю запобіжено. Наше завдання — виявляти, реагувати та притягати до відповідальності тих, хто загрожує життю американських громадян, особливо під час масових заходів, таких як історичний бій UFC 250. Саме це ми й зробили", — заявив Патель.

Імовірна змова була спрямована проти турніру UFC Freedom 250 — масштабного заходу, який відбувся на Південній галявині Білого дому в рамках святкування 80-річчя президента Дональда Трампа.

Фото: The White House Фото: The White House Фото: The White House

Захід зібрав близько 4300 учасників, у тому числі близько 1200 військовослужбовців, оскільки ввечері 14 червня в октагоні змагалися 14 бійців з усього світу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який також був на бою, заявив, що все це "дуже, дуже похмура інформація".

"Ось що відбувається, коли люди настільки роздувають риторику, що незгода з кимось стає причиною насильства. Ми маємо сказати всім, щоб вони трохи пригальмували", — сказав Венс.

Нагадаємо, у США звільнили вчительку, яка висловила жаль, що Дональда Трампа не застрелили під час вечері для кореспондентів Білого дому 26 квітня.

А чоловік, який влаштував стрілянину на заході за участю Трампа, написав маніфест перед інцидентом.