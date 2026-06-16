На турнире UFC с Трампом готовился теракт, штурм Белого дома и расстрел толпы, — ФБР

Заявляется, что пять человек были задержаны, а всего в заговоре участвовали 23 человека. По словам официальных лиц, предполагаемый план включал использование дронов со взрывчаткой и даже снайперов, которые должны были расстреливать паникующую толпу.

Канал Fox News первым сообщил, что ФБР и другие правоохранительные органы пресекли предполагаемый заговор, направленный против турнира UFC Freedom 250, который состоялся в эти выходные в Вашингтоне у Белого дома и на котором присутствовал президент США Дональд Трамп.

На шоу в Белом доме якобы готовился теракт

ФБР впервые узнало об угрозе 10 июня и совместно с партнерами обеспечило наличие достаточных оснований для ареста в Цинциннати, где один подозреваемый был взят под стражу. Всего арестовали пять человек и сейчас они находятся под стражей.

Также следователи обнаружили переписку в мессенджере Signal, в которой, предположительно, несколько человек обсуждали нападение на мероприятие UFC. Первоначальный анализ iPhone одного из подозреваемых выявил как минимум 23 пользователя Signal, обсуждавших подготовительные действия. По имеющимся данным, некоторые из участников планировали отправиться в Фредериксбург, штат Вирджиния, 12 или 13 июня, чтобы подготовиться к нападению.

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Один из подозреваемых якобы заявил следователям, что целью было преследование "капиталистической элиты", миллиардеров и политиков, получавших пожертвования от Американского израильского комитета по связям с общественностью.

Расследование охватывало как минимум 12 региональных отделений ФБР.

План заговорщиков был таков, как рассказали в ФБР: они планировали отправить беспилотники со взрывчаткой к Белому дому во время мероприятий, взорвать их рядом, а когда люди в панике ринулись бы к выходу, их бы начали расстреливать снайперы.

UFC Freedom 250 прошел прямо в Белом доме Фото: The White House

По словам официальных лиц, затем якобы планировалась "вторая волна" штурма ворот Белого дома.

Секретная служба США заявила, что в ходе расследования "тесно сотрудничала" с ФБР.

"Наши официальные комментарии относительно деталей этого дела будут представлены в суде", — говорится в заявлении директора Секретной службы Шона Каррана.

Директор ФБР Кэш Патель уже поблагодарил всех причастных за оперативные действия в нескольких штатах по предотвращению предполагаемого нападения.

"Несколько человек находятся под стражей, а предполагаемые запланированные нападения были полностью предотвращены. Наша задача — выявлять, реагировать и привлекать к ответственности тех, кто угрожает жизни американских граждан, особенно во время массовых мероприятий, таких как исторический бой UFC 250. Именно это мы и сделали", — заявил Патель.

Предполагаемый заговор был направлен против турнира UFC Freedom 250, масштабного мероприятия, которое состоялось на Южной лужайке Белого дома в рамках празднования 80-летия президента Дональда Трампа.

Фото: The White House Фото: The White House Фото: The White House

Мероприятие привлекло около 4300 участников, в том числе около 1200 военнослужащих, поскольку 14 июня вечером в октагоне соревновались 14 бойцов со всего мира.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который также был на бое, заявил, что все это "очень, очень мрачная информация".

"Вот что происходит, когда люди настолько раздувают риторику, что несогласие с кем-либо становится причиной насилия. Мы должны сказать всем, чтобы они сбавили обороты", - сказал Вэнс.

Напомним, в США уволили учительницу, которая сожалела, что Дональда Трампа не застрелили во время ужина корреспондентов Белого дома 26 апреля.

А мужчина, который устроил стрельбу на мероприятии с Трампом, написал манифест перед инцидентом.