"Жаль, что выжил": в США учительницу уволили из-за скандального видео в TikTok о покушении на Трампа

Учительница из Огайо опубликовала видеоролик в социальных сетях, в котором прокомментировала стрельбу, которая произошла во время ужина корреспондентов Белого дома 26 апреля.

На кадрах, которыми поделилась женщина в TikTok, она якобы выразила разочарование тем фактом, что президент США Дональд Трамп не пострадал во время нападения. Об этом пишет издание Fox News.

"Мужчина, здесь было несколько авторов, которые говорили, что пятница или вчера могли быть тем днем, а потом я просыпаюсь и слышу эту новость, но не ту новость. Нам придется очень внимательно следить за тем, от чего они нас на самом деле пытаются отвлечь", — отметила женщина в видеоролике.

Как выяснилось, ролик выложила Коррин Баум, преподававшая в образовательном учреждении BrightPath, которое предоставляет услуги по дошкольному обучению и уходу за детьми в Цинциннати. Хотя женщина напрямую не высказала никаких "незаконных" фактов и не возмущалась откровенно по поводу того, что Трамп остался невредимым, эти кадры быстро привлекли внимание общественности.

Відео дня

Представитель заведения, где работала учительница, выступил с заявлением в понедельник. Он заявил о том, что Коррин была уволена после публикации видеоролика.

"Комментарии, опубликованные этим лицом в интернете, категорически противоречат нашим ценностям. Этот человек был уволен", — говорится в заявлении представителя BrightPath.

Журналисты попытались после этого связаться с Баум, однако ответа не получили.

Покушение на Трампа — последние новости

