"Шкода, що вижив": у США вчительку звільнили через скандальне відео у TikTok про замах на Трампа

Вчителька з Огайо опублікувала відеоролик у соціальних мережах, в якому прокоментувала стрілянину, яка сталася під час вечері кореспондентів Білого дому 26 квітня.

На кадрах, якими поділилася жінка у TikTok, вона нібито висловила розчарування тим фактом, що президент США Дональд Трамп не постраждав під час нападу. Про це пише видання Fox News.

"Чоловіче, тут було кілька авторів, які говорили, що п’ятниця чи вчора могли бути тим днем, а потім я прокидаюся і чую цю новину, але не ту новину. Нам доведеться дуже уважно стежити за тим, від чого вони нас насправді намагаються відволікти", — зазначила жінка у відеоролику.

Як з'ясувалося, ролик виклала Коррін Баум, що викладала в освітньому закладі BrightPath, який надає послуги з дошкільного навчання та догляду за дітьми в Цинциннаті. Хоча жінка напряму не висловила жодних "незаконних" фактів і не обурювалася відверто з приводу того, що Трамп залишився неушкодженим, ці кадри швидко привернули увагу громадськості.

Речник закладу, де працювала вчителька, виступив із заявою у понеділок. Він заявив про те, що Коррін було звільнено після публікації відеоролика.

"Коментарі, опубліковані цією особою в інтернеті, категорично суперечать нашим цінностям. Ця особа була звільнена", — йдеться у заяві представника BrightPath.

Журналісти спробували після цього зв'язатися з Баум, проте відповіді не отримали.

Замах на Трампа — останні новини

27 квітня видання The Daily Beast розповіло, як голлівудський магнат став зіркою під час нападу на Трампа. Гість спокійно насолоджувався їжею та напоями, поки довкола вирував хаос.

Також увагу після стрілянини привернула невідома жінка, яка під час хаосу спокійно крала зі столів вино. Її вчинок активно обговорюють у мережі.

Видання New York Post розповідало, що стрілець, який скоїв замах на Трампа, перед інцидентом виклав маніфест і відправив своїй родині.