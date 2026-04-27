Стрілянина, салат і незворушність: голлівудський магнат став зіркою під час замаху на Трампа

У суботу ввечері на вечері для кореспондентів Білого дому був помічений один із гостей, який спокійно насолоджувався їжею, тоді як інші розбігалися і ховалися після початку перестрілки.

Поки президента США відводили агенти Секретної служби, а на щорічній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому 25 квітня 2026 року у Вашингтоні панував хаос, один із гостей привернув увагу: він незворушно їв свій салат, спостерігаючи за тим, що відбувається. Виявилося, що холоднокровний чоловік — це відомий голлівудський агент Майкл Гланц, пише The Daily Beast.

Майкл Гланц став зіркою, просто насолоджуючись салатом під час хаосу

Гланц з агентства Creative Artists Agency став вірусним в інтернеті після того, як у мережі почали поширюватися кадри, на яких він сидить за столом і їсть салат на тлі паніки. За своїм столиком біля сцени він був зображений на самоті — всі інші гості розбіглися.

Відео дня

Стрілянина перервала захід одразу після того, як гостям подали закуски — підходящий для весни салат зі свіжого горошку і буррати.

Коли агенти Секретної служби зіткнулися з імовірним стрільцем, 31-річним Коулом Томасом Алленом, на контрольно-пропускному пункті біля бального залу готелю Washington Hilton, усередині почала поширюватися паніка.

Гості почали кидатися в укриття, і, за словами генерального директора UFC і союзника Трампа Дани Вайта, в зал увірвалися співробітники служби безпеки, наказавши всім лягти на підлогу.

"Почався шум, столи переверталися, вбігали хлопці зі зброєю і кричали: "Лягайте на землю!" — сказав він .

Гланц уже заявив, що тоді почувався в безпеці і що "не щодня побачиш щось подібне", тож він просто хотів поспостерігати за розвитком подій.

Відеоролик, на якому Гланц безтурботно їсть, опублікували на X, де він швидко набрав популярність і викликав цікавість користувачів, які запитували: "Хто ця людина?". Хтось навіть припустив, що він міністр оборони США.

"Запевняю вас, я не Піт Гегсет", — відповів він.

Утім, голлівудський агент виявився не єдиним холоднокровним відвідувачем вечора, на якому ледь не стався замах на Дональда Трампа.

Ще один чоловік, імовірно політичний оглядач Daily Mail Чарлі Спірінг, насолоджувався келихом червоного вина.

А ще одна група гостей забрала зі столів пляшки шампанського, які не встигли відкоркувати, перш ніж піти.

