Стрельба, салат и невозмутимость: голливудский магнат стал звездой во время покушения на Трампа

В субботу вечером на ужине для корреспондентов Белого дома был замечен один из гостей, спокойно наслаждавшийся едой, в то время как другие разбегались и прятались после начала перестрелки.

Пока президента США уводили агенты Секретной службы, а на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля 2026 года в Вашингтоне царил хаос, один из гостей привлек внимание: он невозмутимо ел свой салат, наблюдая за происходящим. Оказалось, что хладнокровный мужчина – это известный голливудский агент Майкл Гланц, пишет The Daily Beast.

Майкл Гланц стал звездой, просто наслаждаясь салатом во время хаоса

Гланц из агентства Creative Artists Agency стал вирусным в интернете после того, как в сети начали распространяться кадры, на которых он сидит за столом и ест салат на фоне паники. За своим столиком у сцены он был запечатлен в одиночестве – все остальные гости разбежались.

Стрельба прервала мероприятие сразу после того, как гостям подали закуски — подходящий для весны салат из свежего горошка и бурраты.

Когда агенты Секретной службы столкнулись с предполагаемым стрелком, 31-летним Коулом Томасом Алленом , на контрольно-пропускном пункте у бального зала отеля Washington Hilton, внутри начала распространяться паника.

Гости начали бросаться в укрытие, и, по словам генерального директора UFC и союзника Трампа Даны Уайта, в зал ворвались сотрудники службы безопасности, приказав всем лечь на пол.

"Начался шум, столы переворачивались, вбегали парни с оружием и кричали: "Ложитесь на землю!" — сказал он .

Гланц уже заявил, что тогда чувствовал себя в безопасности и что "не каждый день увидишь что-то подобное", так что он просто хотел понаблюдать за развитием событий.

Видеоролик, на котором Гланц беззаботно ест, был опубликован на X, где быстро набрал популярность и вызвал любопытство пользователей, которые спрашивали: "Кто этот человек?". Кто-то даже предположил, что он министр обороны США.

"Уверяю вас, я не Пит Хегсет", — ответил он.

Впрочем, голливудский агент оказался не единственным хладнокровным посетителем вечера, на котором едва не случилось покушение на Дональда Трампа.

Еще один мужчина, предположительно политический обозреватель Daily Mail Чарли Спиринг, наслаждался бокалом красного вина.

А еще одна группа гостей забрала со столов бутылки шампанского, которые не успели откупорить, прежде, чем уйти.

