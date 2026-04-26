"Дружелюбный убийца": стрелок на мероприятии Трампа объяснил в манифесте свой поступок, — СМИ (фото)

Задержанный учитель Коул Томас Аллен написал манифест и отправил его семье перед тем, как совершить стрельбу во время мероприятия с участием президента Дональда Трампа. СМИ обнаружили, что мужчина откровенно объяснил свои намерения и кто был целью его атаки

В этом тексте мужчина называл себя "дружелюбным федеральным убийцей", а брат подозреваемого сообщил о намерениях члена семьи в полицию. Об этом сообщает издание New York Post.

Журналисты указывают, что получили манифест мистера Аллена и подробно изучили написанное. В своем тексте мужчина говорит, что является гражданином США, который не желает "позволять педофилу, насильнику и предателю порочить мои руки своими преступлениями".

СМИ указывают, что в своем тексте автор манифеста называет целями представителей действующей администрации Белого дома, за исключением директора ФБР Кэша Пателя. Представителей Секретной службы США стрелок называет "целями только по необходимости", а потому надеется, что они носят бронежилеты.

Других представителей правоохранительных органов мистер Аллен "не целями" атаки "по возможности". Всех остальных людей на мероприятии, в котором он участвовал, характеризовал как непричастных к его дальнейшим действиям.

Стрелок на мероприятии Трампа объяснил мотивы своего поступка

В тексте манифеста стрелок подробно указывает использование картечи вместо пуль во избежание лишних жертв. В то же время, при необходимости, он бы осуществил задуманное, ведь считал, что посетители выступления "педофила, насильника и предателя", намекая на президента США, являются его соучастниками

"Соединенные Штаты Америки руководствуются законом, а не одним или несколькими лицами. Поскольку избранные представители власти и судьи не соблюдают закон, никто не обязан подчиняться им в чем-то, что было приказано незаконно", — пишет стрелок в тексте воззвания.

Сам стрелок также насмешливо издевается над агентами Секретной службы. Он добавил, что зашел в отель с кучей оружия, но никто не увидел в нем угрозы, потому что охрана была занята "протестующими на улице".

Господин Аллен указывает, что мог бы пронести пулемет мимо охраны Секретной службы, если бы был агентом Ирана. В последних строках текста американец надеется, что некомпетентность организации исправят к моменту, когда в США будет "вменяемое руководство".

"О, и если кому-то интересно, как это — делать что-то подобное: это ужасно. Меня тошнит; хочется плакать из-за всего, что я хотел сделать, но уже никогда не сделаю, из-за всех людей, чье доверие этим предано; меня охватывает ярость, когда думаю обо всем, что сделала эта администрация. Не могу сказать, что советую такое! Оставайтесь в школе, дети", — написал стрелок в последних строках манифеста.

Новое покушение на Дональда Трампа — что известно

Вечером 25 апреля во время мероприятия с участием президента США и жены произошла стрельба. Инцидент произошел в отеле на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал Дональд Трамп.

Впоследствии сообщалось имя задержанного стрелка на мероприятии главы Белого дома. Им оказался 31-летний Коул Аллен из штата Калифорния, которого поймали правоохранители на месте происшествия.

Позже стало известно, что подозреваемый в стрельбе был учителем в школе. Начальник полиции округа Колумбия Джеффри Кэрролл отметил, что у нападавшего были дробовик, пистолет и несколько ножей в момент, когда он ворвался на территорию отеля.