Мужчина, устроивший стрельбу во время мероприятия с Трампом, оказался учителем, — NYP (фото)

Стрельбу во время ужина корреспондентов Белого дома устроил 31-летний учитель из Калифорнии по имени Коул Аллен.

Стрелок оказался американцем родом из города Торранс, штат Калифорния. Об этом изданию The New York Post рассказали источники в правоохранительных органах.

Мужчина был задержан после того, как около 20:30 часов по местному времени возле главной зоны безопасности мероприятия раздались выстрелы. Это произошло незадолго до начала официального мероприятия, на котором присутствовал в частности глава Белого дома Дональд Трамп вместе с женой Меланией Трамп и другими высокопоставленными чиновниками США. Всего в событии приняли участие около 2600 человек.

Издание пишет, что Аллен собрал "длинное" оружие в зоне с ослабленным контролем у входа на уровне террасы. После этого мужчина открыл огонь и бросился в зал, где собрались гости.

Задержан Коул Аллен, который подозревается в стрельбе в США

Один из свидетелей рассказал, что у входа была обустроена "импровизированная комната", где хранились барные тележки. В то время, несмотря на масштабность мероприятия, там не было охранников, утверждают очевидцы.

"Он был в той комнате... Он достал его (оружие — ред.) из сумки или чего-то подобного", — рассказала волонтер, которая была на мероприятии и стала свидетелем событий.

Сосед Аллена, назвавшийся Джеффом Смитом, сказал журналистам, что, вероятно, "у него расстройство аутистического спектра".

Начальник полиции округа Колумбия Джеффри Кэрролл отметил, что у нападавшего были дробовик, пистолет и несколько ножей в момент, когда он ворвался на территорию отеля, пишет издание yahoo!

"На данный момент, похоже, что он действовал самостоятельно, это был одинокий стрелок. Похоже, что для населения никакой опасности нет", — добавил представитель полиции.

Правоохранители отправились в жилище стрелка, чтобы провести там обыски. Другие обстоятельства и мотивы нападения устанавливаются.

Покушение на Трампа: что известно

На приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США, сотрудники Секретной службы срочно эвакуировали Дональда Трампа и нескольких других должностных лиц. Это произошло после того, как в зале были слышны звуки стрельбы.

Вскоре Трамп сообщил, что нападавшего задержали. Известно, что он успел выстрелить в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот был в бронежилете и получил незначительные ранения, его доставили в больницу. О других пострадавших не сообщалось.

После стрельбы мероприятие перенесли, а Дональд Трамп выступил перед журналистами. Глава Белого дома также показал кадры с места задержания нападавшего и видеоролик с камер наблюдения.

