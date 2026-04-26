Чоловік, який влаштував стрілянину під час заходу з Трампом, виявився учителем, — NYP (фото)

Стрілянину під час вечері кореспондентів Білого дому влаштував 31-річний вчитель із Каліфорнії на ім'я Коул Аллен.

Стрілець виявився американцем родом із міста Торранс, штату Каліфорнія. Про це виданню The New York Post розповіли джерела у правоохоронних органах.

Чоловік був затриманий після того, як близько 20:30 години за місцевим часом біля головної зони безпеки заходу пролунали постріли. Це сталося незадовго від початку офіційного заходу, на якому був присутній зокрема глава Білого дому Дональд Трамп разом із дружиною Меланією Трамп та іншими високопосадовцями США. Загалом у події взяли участь близько 2600 осіб.

Видання пише, що Аллен зібрав "довгу" зброю в зоні з послабленим контролем біля входу на рівні тераси. Після цього чоловік відкрив вогонь та кинувся до зали, де зібралися гості.

Затриманий Коул Аллен, який підозрюваний у стрілянині у США

Один зі свідків розповів, що біля входу була облаштована "імпровізована кімната", де зберігалися барні візки. У той час, попри масштабність заходу, там не було охоронців, стверджують очевидці.

"Він був у тій кімнаті… Він дістав її (зброю — ред.) з сумки чи чогось подібного", — розповіла волонтерка, що була на заході і стала свідком подій.

Сусід Аллена, який назвався Джеффом Смітом, сказав журналістам, що, ймовірно, "у нього розлад аутистичного спектру".

Начальник поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл зазначив, що у нападника були дробовик, пістолет та кілька ножів у момент, коли він увірвався на територію готелю, пише видання yahoo!.

"На цей момент, схоже, що він діяв самостійно, це був одинокий стрілець. Схоже, що для населення ніякої небезпеки немає", — додав представник поліції.

Правоохоронці відправилися до житла стрільця, аби провести там обшуки. Інші обставини та мотиви нападу встановлюються.

Замах на Трампа: що відомо

На прийомі Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутнім президент США, працівники Секретної служби терміново евакуювали Дональда Трампа та кількох інших посадовців. Це сталося після того, як у залі було чутно звуки стрілянини.

Невдовзі Трамп повідомив, що нападника затримали. Відомо, що він встиг вистрілити в одного з працівників Секретної служби, однак той був у бронежилеті і зазнав незначних поранень, його доправили в лікарню. Про інших постраждалих не повідомлялося.

Після стрілянини захід перенесли, а Дональд Трамп виступив перед журналістами. Глава Білого дому також показав кадри з місця затримання нападника і відеоролик з камер спостереження.

