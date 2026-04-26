Стрілянина під час заходу з Трампом: президент показав кадри з камер відеоспостереження і розкрив подробиці (відео)

Підозрюваний у скоєнні стрілянини під час заходу за участі Дональда Трампа мав при собі кілька видів зброї. Ним, попередньо, виявився 30-річний чоловік із Каліфорнії.

Зловмисник, озброєний кількома засобами нападу, накинувся на контрольно-пропускний пункт події. Внаслідок цього постраждав співробітник Секретної служби, який отримав поранення, хоч на ньому був куленепробивний бронежилет. Про це розповів Дональд Трамп під час брифінгу після стрілянини, що провів у Білому домі.

Глава Білого дому інформував, що нападника затримали. Після цього правоохоронці відправилися до його квартири у Каліфорнії.

За словами Трампа, інцидент став "повністю несподіванкою".

"Такі випадки завжди шокують. Зі мною теж таке траплялося", — зазначив політик.

За словами глави США, кімната, в якій відбувалася вечеря, була "не дуже добре захищеною". На запитання журналістів про те, чи саме Трамп був ціллю нападу, він зазначив, що "не знає". Також Трамп зазначив, що не думає, що стрілянина якось пов'язана з війною США в Ірані.

На своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social Дональд Трамп також оприлюднив відеоролик з камер спостереження, встановлених на території готелю Washington Hilton, де сталася стрілянина.

Він також показав фотографії затриманого нападника зблизька.

Перед цим видання CNN писало з посиланням на джерела, що правоохоронці ідентифікували нападника як 30-річного чоловіка з Каліфорнії. Інших подробиць щодо ймовірного зловмисника на момент публікації не публікують.

Нагадаємо, стрілянина сталася на прийомі Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутній Дональд Трамп та інші високопосадовці США. Після гучних звуків главу Білого дому терміново евакуювали, у той час як у залі відбувався хаос.

