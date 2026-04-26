Стрельба во время мероприятия с Трампом: президент показал кадры с камер видеонаблюдения и раскрыл подробности (видео)

Подозреваемый в совершении стрельбы во время мероприятия с участием Дональда Трампа имел при себе несколько видов оружия. Им, предварительно, оказался 30-летний мужчина из Калифорнии.

Злоумышленник, вооруженный несколькими средствами нападения, набросился на контрольно-пропускной пункт происшествия. В результате этого пострадал сотрудник Секретной службы, который получил ранения, хотя на нем был пуленепробиваемый бронежилет. Об этом рассказал Дональд Трамп во время брифинга после стрельбы, который провел в Белом доме.

Глава Белого дома информировал, что нападавшего задержали. После этого правоохранители отправились в его квартиру в Калифорнии.

По словам Трампа, инцидент стал "полностью неожиданностью".

"Такие случаи всегда шокируют. Со мной тоже такое случалось", — отметил политик.

По словам главы США, комната, в которой проходил ужин, была "не очень хорошо защищенной". На вопрос журналистов о том, был ли именно Трамп целью нападения, он отметил, что "не знает". Также Трамп отметил, что не думает, что стрельба как-то связана с войной США в Иране.

На своей странице в социальной сети Truth Social Дональд Трамп также обнародовал видеоролик с камер наблюдения, установленных на территории отеля Washington Hilton, где произошла стрельба.

Он также показал фотографии задержанного нападающего вблизи.

Перед этим издание CNN писало со ссылкой на источники, что правоохранители идентифицировали нападавшего как 30-летнего мужчину из Калифорнии. Других подробностей о вероятном злоумышленнике на момент публикации не публикуют.

Напомним, стрельба произошла на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал Дональд Трамп и другие высокопоставленные чиновники США. После громких звуков главу Белого дома срочно эвакуировали, в то время как в зале происходил хаос.

