"Дружелюбний вбивця": стрілець на заході Трампа пояснив у маніфесті свій вчинок, — ЗМІ (фото)

Затриманий вчитель Коул Томас Аллен написав маніфест і відправив його родині перед тим, як вчинити стрілянину під час заходу за участі президента Дональда Трампа. ЗМІ виявили, що чоловік відверто пояснив свої наміри та хто був ціллю його атаки

У цьому тексті чоловік називав себе "дружелюбним федеральним вбивцею", а брат підозрюваного повідомив про наміри члена родини до поліції. Про це повідомляє видання New York Post.

Журналісти вказують, що отримали маніфест містера Аллена та детально вивчили написане. В своєму тексті чоловік говорить, що є громадянином США, який не бажає "дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику паплюжити мої руки своїми злочинами".

ЗМІ вказують, що в своєму тексті автор маніфесту називає цілями представників чинної адміністрації Білого дому, за винятком директора ФБР Кеша Пателя. Представників Секретної служби США стрілець називає "цілями лише за потреби", а тому сподівається, що вони носять бронежилети.

Відео дня

Інших представників правоохоронних органів містер Аллен "не цілями" атаки "за можливості". Всіх інших людей на заході, в якому він брав участь, характеризував як непричетних до його подальших дій.

Стрілець на заході Трампа пояснив мотиви свого вчинку

У тексті маніфесту стрілець детально вказує використання картечі замість куль задля уникнення зайвих жертв. Водночас, за потреби, він би здійснив задумане, адже вважав, що відвідувачі виступу "педофіла, ґвалтівника та зрадника", натякаючи на президента США, є його співучасниками

"Сполучені Штати Америки керуються законом, а не однією чи кількома особами. Оскільки обрані представники влади та судді не дотримуються закону, ніхто не зобов’язаний підкорятися їм у чомусь, що було наказано незаконно", — пише стрілець у тексті відозви.

Сам стрілець також глузливо знущається з агентів Секретної служби. Він додав, що зайшов в готель з купою зброї, та ніхто не побачив у ньому загрози, бо охорона була зайнята "протестувальниками на вулиці".

Пан Аллен вказує, що міг би пронести кулемет повз охорону Секретної служби, якби був агентом Ірану. В останніх рядках тексту американець сподівається, що некомпетентність організації виправлять до моменту, коли в США буде "притомне керівництво".

"О, і якщо комусь цікаво, як це — робити щось подібне: це жахливо. Мене нудить; хочеться плакати через усе, що я хотів зробити, але вже ніколи не зроблю, через усіх людей, чию довіру цим зраджено; мене охоплює лють, коли думаю про все, що зробила ця адміністрація. Не можу сказати, що раджу таке! Залишайтеся в школі, діти", — написав стрілець в останніх рядках маніфесту.

Новий замах на Дональда Трампа — що відомо

Ввечері 25 квітня під час заходу за участі президента США і дружини сталася стрілянина. Інцидент стався у готелі на прийомі Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутнім Дональд Трамп.

Згодом повідомлялося ім'я затриманого стрільця на заході глави Білого дому. Ним виявився 31-річний Коул Аллен зі штату Каліфорнія, якого впіймали правоохоронці на місці події.

Пізніше стало відомо, що підозрюваний в стрілянині був учителем у школі. Начальник поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл зазначив, що у нападника були дробовик, пістолет та кілька ножів у момент, коли він увірвався на територію готелю.