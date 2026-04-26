"Вчитель місяця": що відомо про чоловіка, який влаштував стрілянину під час вечері з Трампом

Підозрюваний у стрілянині під час зустрічі кореспондентів Білого дому за участі президента США Дональда Трампа та Першої леді Меланії Трамп, 31-річний Коул Аллен з Торранса, Каліфорнія, був затриманий на місці події. Він нібито намагався поцілити когось з адміністрації у отелі Washington Hilton, де зібралися близько 2500 гостей.

Підозрюваний нібито хотів застрелити чиновників адміністрації Трампа. Про це CBS News повідомили два джерела у правоохоронних органах.

Загалом під час інциденту було зроблено щонайменше п'ять-вісім пострілів. Один з агентів Секретної служби був уражений принаймні одним пострілом, але його захистив бронежилет.

Представник Департаменту столичної поліції заявив, що підозрюваний був озброєний дробовиком, пістолетом і кількома ножами, коли намагався атакувати контрольно-пропускний пункт в готелі Washington Hilton.

Затримання стрільця

Правоохоронець сказав, що підозрюваний був гостем у готелі, але не уточнив, коли він зареєструвався та що було знайдено під час обшуку в його номері. Також у поліції повідомили, що нападник був доставлений до лікарні на обстеження, хоча й той і не постраждав. Поки що правоохоронці дотримуються версії, що зловмисник був "самотнім стрільцем", але розслідування триває.

Що відомо про минуле підозрюваного

Два джерела в правоохоронних органах підтвердили, що Аллен працював у репетиторській фірмі C2 Education в Торрансі. У грудні 2024 року чоловік отримав відзнаку "Вчитель місяця".

Вчитель місяця

Утім, об’єднаний шкільний округ Торранс заявив CBS News, що Аллен ніколи не був співробітником їхньої адміністративної одиниці.

Водночас Каліфорнійський технологічний інститут підтвердив CBS News, що Аллен закінчив заклад у 2017 році, але не надав жодних подробиць.

Коул Аллен

При цьому сусід Аллена, який назвав себе Джеффом Смітом, сказав газеті The Post, що чоловік, можливо, є аутистом. Водночас видання, посилаючись на дані Федеральної виборчої комісії, повідомляє, що у жовтні 2024 року той нібито пожертвував 25 доларів на президентську кампанію Камали Гарріс.



Що пред'являть стрілку

Аллену буде пред'явлено звинувачення у використанні вогнепальної зброї під час насильницького злочину та нападі на федерального офіцера з використанням небезпечної зброї. Але адвокат округу Колумбія Жанін очікує, що чоловікові висунуть додаткові звинувачення в ході розслідування.

Поліцейські біля будинку Коула Аллена у місті Торранс

У понеділок 27 вересня стрілець постане перед федеральним судом.

Стрілянина у США

Стрілянина сталася на прийомі Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутній Дональд Трамп та інші високопосадовці. Після пострілів главу Білого дому терміново евакуювали, у той час як у залі відбувався хаос.

Пізніше Глава Білого дому повідомив, що нападника затримали. Він зазначив, що інцидент став для нього "повністю несподіванкою", оприлюднивши фото зловмисника.

Посолка України в США Ольга Стефанішина перебувала на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, де відбувалася спроба замаху на американського президента. Вона опублікувала фото до та після стрілянини.