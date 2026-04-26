"Пощастило": посолка України в США показала фото до та після замаху на Трампа

Посолка України в США Ольга Стефанішина перебувала на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, де вночі влаштували замах на президента США Дональда Трампа. Вона також опублікувала фото до та після стрілянини.

Вона написала, що з президентом США та першою леді все гаразд. Фото Стефанішина опубілкувала у Facebook.

"Спроба замаху на президента США Д. Трампа. З президентом та першою леді США все гаразд. Пощастило тим, хто був поряд з українцями. Стрілка знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати. Фото за хвилину до та після", — написала Cтефанішина.

Стефанішина на заході Фото: Ольга Стефанішина

Замах на Трампа: що відомо

На прийомі Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутнім президент США, працівники Секретної служби терміново евакуювали Дональда Трампа та кількох інших посадовців. Це сталося після того, як у залі було чутно звуки стрілянини.

Невдовзі Трамп повідомив, що нападника затримали. Відомо, що він встиг вистрілити в одного з працівників Секретної служби, однак той був у бронежилеті і зазнав незначних поранень, його доправили в лікарню. Про інших постраждалих не повідомлялося.

Відео дня

Після стрілянини захід перенесли, а Дональд Трамп виступив перед журналістами. Глава Білого дому також показав кадри з місця затримання нападника і відеоролик з камер спостереження.

Пізніше стало відомо, що стрілянину під час вечері кореспондентів Білого дому влаштував 31-річний вчитель із Каліфорнії на ім'я Коул Аллен. Аллен зібрав "довгу" зброю в зоні з послабленим контролем біля входу на рівні тераси. Після цього чоловік відкрив вогонь та кинувся до зали, де зібралися гості.