"Повезло": посолка Украины в США показала фото до и после покушения на Трампа

Посол Украины в США Ольга Стефанишина находилась на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, где ночью устроили покушение на президента США Дональда Трампа. Она также опубликовала фото до и после стрельбы.

Она написала, что с президентом США и первой леди все в порядке. Фото Стефанишина опубликовала в Facebook.

"Попытка покушения на президента США Д. Трампа. С президентом и первой леди США все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату. Фото за минуту до и после", — написала Стефанишина.

Стефанишина на мероприятии Фото: Ольга Стефанишина

Покушение на Трампа: что известно

На приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США, сотрудники Секретной службы срочно эвакуировали Дональда Трампа и нескольких других должностных лиц. Это произошло после того, как в зале были слышны звуки стрельбы.

Вскоре Трамп сообщил, что нападавшего задержали. Известно, что он успел выстрелить в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот был в бронежилете и получил незначительные ранения, его доставили в больницу. О других пострадавших не сообщалось.

После стрельбы мероприятие перенесли, а Дональд Трамп выступил перед журналистами. Глава Белого дома также показал кадры с места задержания нападавшего и видеоролик с камер наблюдения.

Позже стало известно, что стрельбу во время ужина корреспондентов Белого дома устроил 31-летний учитель из Калифорнии по имени Коул Аллен. Аллен собрал "длинное" оружие в зоне с ослабленным контролем у входа на уровне террасы. После этого мужчина открыл огонь и бросился в зал, где собрались гости.