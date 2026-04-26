"Учитель месяца": что известно о мужчине, который устроил стрельбу во время ужина с Трампом

Подозреваемый в стрельбе во время встречи корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа и Первой леди Мелании Трамп, 31-летний Коул Аллен из Торранса, Калифорния, был задержан на месте происшествия. Он якобы пытался попасть в кого-то из администрации в отеле Washington Hilton, где собрались около 2500 гостей.

Подозреваемый якобы хотел застрелить чиновников администрации Трампа. Об этом CBS News сообщили два источника в правоохранительных органах.

Всего во время инцидента было сделано по меньшей мере пять-восемь выстрелов. Один из агентов Секретной службы был поражен по крайней мере одним выстрелом, но его защитил бронежилет.

Представитель Департамента столичной полиции заявил, что подозреваемый был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, когда пытался атаковать контрольно-пропускной пункт в отеле Washington Hilton.

Задержание стрелка Фото: из открытых источников

Правоохранитель сказал, что подозреваемый был гостем в отеле, но не уточнил, когда он зарегистрировался и что было найдено во время обыска в его номере. Также в полиции сообщили, что нападавший был доставлен в больницу на обследование, хотя и тот и не пострадал. Пока правоохранители придерживаются версии, что злоумышленник был "одиноким стрелком", но расследование продолжается.

Відео дня

Что известно о прошлом подозреваемого

Два источника в правоохранительных органах подтвердили, что Аллен работал в репетиторской фирме C2 Education в Торрансе. В декабре 2024 года мужчина получил награду "Учитель месяца".

Учитель месяца Фото: из открытых источников

Впрочем, объединенный школьный округ Торранс заявил CBS News, что Аллен никогда не был сотрудником их административной единицы.

В то же время Калифорнийский технологический институт подтвердил CBS News, что Аллен закончил заведение в 2017 году, но не предоставил никаких подробностей.

Коул Аллен Фото: из открытых источников

При этом сосед Аллена, который назвал себя Джеффом Смитом, сказал газете The Post, что мужчина, возможно, является аутистом. В то же время издание, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии, сообщает, что в октябре 2024 года тот якобы пожертвовал 25 долларов на президентскую кампанию Камалы Харрис.

Фото: из открытых источников

Что предъявят стрелку

Аллену будет предъявлено обвинение в использовании огнестрельного оружия во время насильственного преступления и нападении на федерального офицера с использованием опасного оружия. Но адвокат округа Колумбия Жанин ожидает, что мужчине предъявят дополнительные обвинения в ходе расследования.

Полицейские возле дома Коула Аллена в городе Торранс Фото: из открытых источников

В понедельник 27 сентября стрелок предстанет перед федеральным судом.

Стрельба в США

Стрельба произошла на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал Дональд Трамп и другие высокопоставленные чиновники. После выстрелов главу Белого дома срочно эвакуировали, в то время как в зале происходил хаос.

Позже Глава Белого дома сообщил, что нападавшего задержали. Он отметил, что инцидент стал для него "полностью неожиданностью", обнародовав фото злоумышленника.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина находилась на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, где происходила попытка покушения на американского президента. Она опубликовала фото до и после стрельбы.