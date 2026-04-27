Пока все бежали: во время стрельбы с Трампом женщина воровала вино со столов — ее поступок активно обсуждают (фото)
Во время стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома камеры сняли женщину, которая упорно забирала вино со столов в то время, когда гости пытались убежать или спрятаться.
Пока в зале отеля Washington Hilton творился хаос, неизвестная женщина направилась к столу, чтобы прихватить несколько бутылок алкоголя. Об этом пишет издание The New York Post.
Стрельба произошла в начале ужина — в то время, когда на столы гостям подавали салаты, поэтому на каждом из них стояли бутылки с вином. Поскольку после выстрелов вокруг возник хаос, никто сначала и не заметил, как блондинка в одежде с черным мехом, вместо того, чтобы прятаться, решила запастись алкоголем.
На это обратили внимание пользователи и журналисты уже после стрельбы, когда кадры с инцидента охватили весь мир.
Личность женщины на момент публикации установить не удалось. Неизвестно, была ли она журналисткой или обычной посетительницей отеля, которая просто решила воспользоваться паникой и сложившейся ситуацией.
Реакция пользователей
Видеоролик с кадрами, на которых видно, как женщина запасается вином во время стрельбы, быстро завирусился в интернете. У многих пользователей это вызвало смех и породило волну шуток, однако некоторые осуждают поступок блондинки.
- "Вот вам и представители прессы, которые воруют бутылки вина: вот кто такая пресса! Отвратительно", — написал один комментатор;
- "Какая наглость: после стрельбы журналисты воруют бутылки с алкоголем в том самом зале, где присутствовал и президент Дональд Трамп", — отметил другой пользователь;
- "Как это может быть кражей? Их поставили на столы для ужина. Их предназначалось выпить. За все уже было заплачено", — выступил один из комментаторов в защиту женщины.
Некоторые же считают, что захват вина с собой стал своего рода "компенсацией" за испорченный в результате стрельбы вечер.
