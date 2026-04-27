Пока все бежали: во время стрельбы с Трампом женщина воровала вино со столов — ее поступок активно обсуждают (фото)

Во время стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома камеры сняли женщину, которая упорно забирала вино со столов в то время, когда гости пытались убежать или спрятаться.

Пока в зале отеля Washington Hilton творился хаос, неизвестная женщина направилась к столу, чтобы прихватить несколько бутылок алкоголя. Об этом пишет издание The New York Post.

Стрельба произошла в начале ужина — в то время, когда на столы гостям подавали салаты, поэтому на каждом из них стояли бутылки с вином. Поскольку после выстрелов вокруг возник хаос, никто сначала и не заметил, как блондинка в одежде с черным мехом, вместо того, чтобы прятаться, решила запастись алкоголем.

На это обратили внимание пользователи и журналисты уже после стрельбы, когда кадры с инцидента охватили весь мир.

Скриншот | женщина, воровавшая вино во время покушения на Трампа, попала на камеры

Личность женщины на момент публикации установить не удалось. Неизвестно, была ли она журналисткой или обычной посетительницей отеля, которая просто решила воспользоваться паникой и сложившейся ситуацией.

Реакция пользователей

Видеоролик с кадрами, на которых видно, как женщина запасается вином во время стрельбы, быстро завирусился в интернете. У многих пользователей это вызвало смех и породило волну шуток, однако некоторые осуждают поступок блондинки.

"Вот вам и представители прессы, которые воруют бутылки вина: вот кто такая пресса! Отвратительно", — написал один комментатор;

"Какая наглость: после стрельбы журналисты воруют бутылки с алкоголем в том самом зале, где присутствовал и президент Дональд Трамп", — отметил другой пользователь;

"Как это может быть кражей? Их поставили на столы для ужина. Их предназначалось выпить. За все уже было заплачено", — выступил один из комментаторов в защиту женщины.

Некоторые же считают, что захват вина с собой стал своего рода "компенсацией" за испорченный в результате стрельбы вечер.

Напомним, 26 апреля издание New York Post сообщало, что мужчина, который устроил стрельбу на мероприятии с Трампом, написал манифест перед инцидентом.

Также Фокус рассказывал, что известно о мужчине, который устроил стрельбу во время встречи корреспондентов с Трампом.