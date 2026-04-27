Поки всі втікали: під час стрілянини з Трампом жінка крала вино зі столів — її вчинок активно обговорюють (фото)

Під час стрілянини на вечері кореспондентів Білого дому камери зафільмували жінку, яка завзято забирала вино зі столів у той час, коли гості намагалися втекти чи заховатися.

Поки у залі готелю Washington Hilton творився хаос, невідома жінка попрямувала до столу, аби прихопити кілька пляшок алкоголю. Про це пише видання The New York Post.

Стрілянина сталася на початку вечері — у той час, коли на столи гостям подавали салати, тому на кожному з них стояли пляшки із вином. Оскільки після пострілів довкола виник хаос, ніхто спершу і не помітив, як білявка в одязі з чорним хутром, замість того, щоб ховатися, вирішила запастися алкоголем.

На це звернули увагу користувачі і журналісти вже після стрілянини, коли кадри з інциденту охопили весь світ.

Скриншот | жінка, що крала вино під час замаху на Трампа, потрапила на камери

Особу жінки на момент публікації установити не вдалося. Невідомо, чи вона була журналісткою, чи звичайною відвідувачкою готелю, яка просто вирішила скористатися панікою і ситуацією, яка склалася.

Реакція користувачів

Відеоролик з кадрами, на яких видно, як жінка запасається вином під час стрілянини, швидко завірусився в інтернеті. У багатьох користувачів це викликало сміх та породило хвилю жартів, однак дехто засуджує вчинок білявки.

"Ось вам і представники преси, які крадуть пляшки вина: ось хто така преса! Огидно", — написав один коментатор;

"Яка нахабність: після стрілянини журналісти крадуть пляшки з алкоголем у тому самому залі, де був присутній і президент Дональд Трамп", — зазначив інший користувач;

"Як це може бути крадіжкою? Їх поставили на столи для вечері. Їх призначалося випити. За все вже було заплачено", — виступив один із коментаторів на захист жінки.

Дехто ж вважає, що захоплення вина із собою стало свого роду "компенсацією" за зіпсований внаслідок стрілянини вечір.

