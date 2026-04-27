Поки всі втікали: під час стрілянини з Трампом жінка крала вино зі столів — її вчинок активно обговорюють (фото)
Під час стрілянини на вечері кореспондентів Білого дому камери зафільмували жінку, яка завзято забирала вино зі столів у той час, коли гості намагалися втекти чи заховатися.
Поки у залі готелю Washington Hilton творився хаос, невідома жінка попрямувала до столу, аби прихопити кілька пляшок алкоголю. Про це пише видання The New York Post.
Стрілянина сталася на початку вечері — у той час, коли на столи гостям подавали салати, тому на кожному з них стояли пляшки із вином. Оскільки після пострілів довкола виник хаос, ніхто спершу і не помітив, як білявка в одязі з чорним хутром, замість того, щоб ховатися, вирішила запастися алкоголем.
На це звернули увагу користувачі і журналісти вже після стрілянини, коли кадри з інциденту охопили весь світ.
Особу жінки на момент публікації установити не вдалося. Невідомо, чи вона була журналісткою, чи звичайною відвідувачкою готелю, яка просто вирішила скористатися панікою і ситуацією, яка склалася.
Реакція користувачів
Відеоролик з кадрами, на яких видно, як жінка запасається вином під час стрілянини, швидко завірусився в інтернеті. У багатьох користувачів це викликало сміх та породило хвилю жартів, однак дехто засуджує вчинок білявки.
- "Ось вам і представники преси, які крадуть пляшки вина: ось хто така преса! Огидно", — написав один коментатор;
- "Яка нахабність: після стрілянини журналісти крадуть пляшки з алкоголем у тому самому залі, де був присутній і президент Дональд Трамп", — зазначив інший користувач;
- "Як це може бути крадіжкою? Їх поставили на столи для вечері. Їх призначалося випити. За все вже було заплачено", — виступив один із коментаторів на захист жінки.
Дехто ж вважає, що захоплення вина із собою стало свого роду "компенсацією" за зіпсований внаслідок стрілянини вечір.
