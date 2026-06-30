В Монако произошел теракт: это могло быть покушение на бывшего украинского бизнесмена Ермолаева, — СМИ (видео)

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв возле жилого дома, в результате которого пострадали, по меньшей мере, трое человек, имеющих, по предварительным данным, украинское гражданство. Полиция расследует инцидент как теракт.

По предварительным данным, неизвестный оставил взрывное устройство у входа в одно из зданий, после чего быстро скрылся. Затем раздался взрыв, пишет французское издание Nice-Matin.

По данным агентства AFP, пострадавшие в результате взрыва находятся в тяжелом состоянии.

Издание "Новости. LIVE" со ссылкой на собственные источники сообщает, что инцидент мог быть покушением на бывшего украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Ранее он входил в список 100 самых богатых людей Украины, однако в 2019 году отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

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Издание Le Figaro сообщило, что все трое пострадавших являются членами одной украинской семьи. Двое родителей в возрасте 50–60 лет, один из которых, вероятно, является украинским олигархом, находятся в состоянии абсолютной неотложности с угрозой для жизни. 13-летний подросток, получивший травмы, находится в относительно стабильном состоянии.

Что известно о Вадиме Ермолаеве

Бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого, возможно, было совершено покушение в Монако

Вадим Ермолаев — известный агромагнат, производитель спирта и один из крупнейших застройщиков Днепра, как ранее сообщало издание "Громадське". В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский подписал санкции СНБО в отношении этого бизнесмена.

Как выяснили в СБУ, Вадим Ермолаев через подставных лиц перерегистрировал свой бизнес в Крыму в соответствии с российским законодательством и на протяжении многих лет платил налоги в казну РФ.

Новость дополняется…

Напомним, в декабре 2025 года "Украинская правда" сообщала, что на Кипре задержали Артура Ермолаева — сына бизнесмена Вадима Ермолаева.

Ранее Fox News сообщало, что на турнире UFC в США готовили теракт, штурм Белого дома и расстрел толпы.