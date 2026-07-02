Замах на Єрмолаєва у Монако: головною підозрюваною у справі стала українка, — ЗМІ

У Монако правоохоронці продовжують розслідування вибуху, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них — український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його родина. Головною підозрюваною у справі слідчі називають жінку українського походження, яку наразі розшукують.

Як пише видання France Info, слідство вийшло на підозрювану після свідчень очевидця та перевірки записів із камер відеоспостереження поблизу місця вибуху.

За інформацією журналістів, підозрюваній жінці може бути більше 30 років. Як відомо, камери зафіксували її за кілька хвилин до вибуху неподалік будинку, де проживає Вадим Єрмолаєв із сім’єю. Йдеться про невелику площу поруч із резиденцією бізнесмена. Після інциденту підозрювана, ймовірно, залишила Монако та могла втекти до Італії. Слідчі також перевіряють версію про можливих спільників.

Загалом, внаслідок вибуху постраждали троє людей, серед них — 58-річний Вадим Єрмолаєв, якого французькі ЗМІ називають одним із найбагатших уродженців України.

Відео дня

Фото із камер відеоспостереження, що зафіксували людину до вибуху в Монако Фото: З відкритих джерел

Також травми отримали ще двоє людей — його співмешканка та їхній спільний син. За словами генерального прокурора Монако Стефана Тібо, життю самого бізнесмена нічого не загрожує. Водночас жінка, яка постраждала під час вибуху, перебуває у критичному стані. Натомість 13-річний підліток дістав легкі травми.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини вибуху, а також перевіряють можливі мотиви злочину. Офіційно деталі справи поки не розголошують, однак слідство триває одразу за кількома версіями.

Вибух в Монако — що відомо

Нагадаємо, що вибух стався 29 червня, і одразу після події слідчі почали перевіряти версію про навмисний підрив. За попередньою інформацією, біля будинку міг бути захований саморобний вибуховий пристрій із металевими деталями всередині.

Водночас записи з камер спостереження показали невідомого, який перед вибухом залишив біля будівлі рюкзак і швидко залишив місце події. Після цього він попрямував у бік французького міста Босолей. За даними правоохоронців, людина була одягнена у світлий одяг, а обличчя частково приховував головний убір.

Наразі слідство розглядає кілька можливих мотивів та обставин вибуху. Французькі правоохоронці співпрацюють з українськими колегами та перевіряють, чи могли до інциденту бути причетні кримінальні угруповання або люди, пов’язані зі схемами шахрайських кол-центрів.

Згодом у медіа з’явилися повідомлення, що людина, яку підозрюють у закладенні вибухівки, могла залишити територію Монако та виїхати до Італії. Також журналісти висували різні припущення щодо можливої причетності СБУ, однак жодна з версій поки офіційно не підтверджена.

Крім того, Фокус повідомляв, що 1 липня правоохоронці затримали одного іноземця, який міг бути пов'язаний зі справою. Втім уже пізніше того ж дня чоловіка відпустили.