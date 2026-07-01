Вибух у Монако: поліція затримала іноземця, якого підозрюють у нападі на Єрмолаєва, — ЗМІ

У справі про вибух в Монако, внаслідок якого постраждали люди, з'явилися нові подробиці. Правоохоронці сьогодні затримали одного іноземця, проте після перевірки його відпустили.

Як повідомляє видання Monaco-Matin, прокуратура Монако оприлюднила нові деталі розслідування вибуху, що стався 29 червня. Наразі справу кваліфікували як замах на вбивство, а до слідчих дій, окрім монегаскських правоохоронців, долучилися також французькі колеги.

За словами державного прокурора Стефана Тібо, розслідування просувається активно. Слідчі крок за кроком відтворюють обставини інциденту, вивчають усі вилучені речові докази та проводять експертизи вибухового пристрою. І одне з головних завдань зараз — встановити, хто виготовив або залишив вибухівку, яка здетонувала після відкриття посилки.

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Зокрема, вранці 1 липня правоохоронці затримали іноземного громадянина, який міг бути пов'язаний зі справою. Його доставили до поліції для перевірки та проведення слідчих дій. Втім уже пізніше того ж дня чоловіка відпустили, а прокуратура не стала уточнювати, чому було ухвалене таке рішення і чи залишається він у полі зору слідства.

Тим часом слідчим також вдалося поспілкуватися з неповнолітнім потерпілим. За інформацією кількох джерел, йдеться про 13-річного сина українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Хлопець перебував на місці вибуху і вже дав свідчення, які можуть допомогти встановити обставини події.

Однак ще двох постраждалих допитати поки що неможливо. Як пояснили у прокуратурі, їхній стан не дозволяє проводити слідчі дії. Відомо, що одна людина досі перебуває у критичному стані, а лікарі продовжують боротися за її життя.

За даними видання, найбільше постраждала 46-річна Анна Насобіна — супутниця Вадима Єрмолаєва. Внаслідок вибуху жінка отримала надзвичайно важкі травми та втратила обидві ноги.

Також у матеріалі зазначили, що слідство триває безперервно, і, зокрема, правоохоронці обіцяють повідомляти про нові результати лише тоді, коли з'являться підтверджені факти або розслідування перейде на новий процесуальний етап.

Вибух в Монако 29 червня — деталі події

Увечері 29 червня в Монако біля одного з житлових будинків стався вибух. Зокрема, внаслідок інциденту постраждали щонайменше троє людей, і, за попередньою інформацією, серед них могли бути громадяни України. Після події в медіа з’явилися припущення, що потенційною ціллю атаки міг бути колишній український бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Спочатку місцева влада не виключала версію теракту — за офіційними даними, біля будівлі було залишено вибуховий пристрій із металевими елементами всередині. Камери спостереження зафіксували чоловіка, який залишив рюкзак і після цього пішки втік у бік французького Босолея. Він був одягнений у світлий одяг і мав головний убір, що приховував обличчя.

Наразі французькі та українські правоохоронці розглядали кілька версій події. Серед них — ймовірна причетність організованих злочинних угруповань, а також можливий зв’язок із діяльністю шахрайських кол-центрів.

Згодом, ЗМІ припустили, що підозрюваний, який міг залишити вибуховий пристрій, ймовірно, втік до Італії. Водночас у медіа також з’являлися припущення про можливу причетність СБУ, однак жодних підтверджених доказів цієї версії не було, як і офіційних коментарів українських спецслужб.