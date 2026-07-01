До нападу на Єрмолаєва може бути причетна СБУ: версії слідчих про вибух у Монако, — ЗМІ

Генеральний прокурор Монако Стефан Тібо озвучив версію слідства, що підозрюваний, який підклав вибухівку, втік до Італії. До розшуку долучились пів сотні жандармів і сподіваються його ось-ось наздогнати. Тим часом серед версій, про які дізнались журналісти, фігурує Служба безпеки України. Пресслужба відомства не коментувала ці підозри.

Слідчі Монако "зосередились" на можливій причетності СБУ до вибуху у Монако та до замаху на Єрмолаєва, який "дистанціювався від рідної країни" та жив з кіпрським паспортом, ідеться у матеріалі медіа Le Figaro. Анонімні джерела озвучили журналістам версію, але не пояснили, які є докази на підтримку цього сценарію. Співрозмовники медіа також уточнили, що організатори замаху на Єрмолаєва не хотіли летального інциденту, а планували "попередити".

Le Figaro розповіло про пресконференцію Стефана Тібо, яка відбулась близько 18 год (за місцевим часом) 30 червня: розслідування підриву у Монако тривало вже майже добу. Посадовець заявив, що підозрюваного виконавця сподіваються затримати "досить швидко", і над цим працюють 40 жандармів та два гелікоптери. Тібо уник відповіді на питання щодо того, чи допомагали підозрюваному втекти та хто його найняв.

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"Прокурор учора відмовився від коментарів з цього приводу – офіційне встановлення особи злочинця все ще триває", — ідеться у матеріалі.

Тим часом медіа написало, що інформацію про можливу причетність СБУ до вибуху у Монако отримало від кількох джерел, які підтвердили існування цієї версії.

"За нашою інформацією, напад, схоже, був радше "попередженням", ніж навмисною спробою вбивства", — пояснило Le Figaro.

Джерела журналістів не розповіли, чому виникла версія про причетність СБУ. На порталах відомства, а також на ресурсах інших українських спецслужб, не було коментарів щодо цих підозр. Останній офіційний коментар опублікувало 24 год тому посольство України у Франції та Князівстві Монако: ішлося про те, що триває ідентифікація потерпілих.

Вибух у Монако — деталі

Зазначимо, опівночі 30 червня стало відомо про вибух у Монако у будинку за адресою Rue Révérend Père Louis Frolla 4. Французькі та місцеві медіа повідомили, що постраждало троє осіб: двоє — старшого віку, чоловік та жінка, та один 13-річний підліток.

Українські медіа з посиланням на власні джерела написали, що ідеться, ймовірно, про підприємця Вадим Єрмолаєва з дружиною та сином. Згодом журналісти "Суспільного" поспілкувались з дружиною Єрмолаєва і з'ясувалось, що вона перебуває в іншому місці й не постраждала. Тим часом оновилась інформація про стан потерпілих: чоловік перебував у важкому стані, а жінці ампутували кінцівки. Анонімні співрозмовники медіа озвучили перші версії про причини вибуху у Монако. Серед іншого — згадували про можливу причетність підприємця до кол-центрів у Дніпрі, які виманювали гроші в українців, і також у росіян та європейців.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про минуле Вадима Єрмолаєва, його старшого сина Артура: чим займались в Україні та за кордоном.