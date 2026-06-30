Від "Батальйону Монако" до першого в історії теракту: хто "замовив" замах на Єрмолаєва

Замах на Вадима Єрмолаєва в Монако — це не політика і не війна, а класичні бізнес-розбірки, вважають експерти. За спиною підприємця — кримінальні кол-центри, кримські винзаводи, санкції РНБО та суперечлива будівля в центрі Дніпра. Чому Монако перестало бути безпечним притулком і кому це вигідно — у матеріалі Фокусу.

У Монако стався перший в історії держави теракт — біля житлового будинку спрацював вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждали український підсанкційний підприємець із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син. Єрмолаєв із дружиною отримали серйозні поранення. Кілер, який підклав вибуховий пристрій, втік, його розшукують.

Глава уряду Монако Крістоф Мірман заявив, що вибух, ймовірно, був терористичним актом. За його словами, інцидент стався через заміновану посилку, а вибуховий пристрій, за попередніми даними, містив болти та металевий дріб.

За даними ЗМІ, камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який залишив рюкзак у вестибюлі житлового будинку на вулиці Реверенд Пер Луї Фролла неподалік від кордону з Францією. Після цього він пішки втік у напрямку французького міста Босолей.

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У момент вибуху до будинку заходили й інші люди, проте поки що невідомо, чи були вони ціллю нападу. Окрім трьох членів української родини, допомогу надали ще чотирьом людям, які отримали порізи від розбитого скла або пережили сильний стрес. Постраждалих доставили до лікарень французької Ніцци.

Бізнес-імперія 90-х

Сам потерпілий — людина досить непроста. Свою бізнес-діяльність Єрмолаєв розпочав у 1994 році, коли спільно з бізнесменом Станіславом Віленським заснував компанію "Primus inter pare", яка займалася імпортом харчових продуктів до України. У 1995 році бізнес-партнери створили ТПК "Алеф". А в 1998 році з'явилася корпорація "Алеф". Група почала успішно працювати у сфері девелопменту, агробізнесу, виробництва будівельних матеріалів та споживчих товарів.

Підприємства, що входять до складу корпорації "Алеф", працюють у сфері агробізнесу ("Агроальянс", "Сади Дніпра", "Потоки"), девелопменту (Alef Estate) та виробництва будівельних матеріалів (AXOR Industry, "МІРОПЛАСТ", "ЮДК"). Також "Алеф" займається виробництвом зубних імплантатів та медичних інструментів (ABM Technology).

Єрмолаєв не раз потрапляв до рейтингу журналу Фокус — востаннє у 2019 році, коли його статки оцінювалися у 101 млн дол.

У 2021 році Єрмолаєв увійшов до списку Forbes, де повідомлялося, що до його групи компаній "Алеф" входять 18 компаній та 11 виробничих підприємств, продукція яких експортується до 50 країн. Корпорація реалізувала в Дніпрі такі проєкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" та інші. Окрім нерухомості, "Алеф" займається виробництвом газобетону, ПВХ-профілів, безшовних труб, дентальних імплантатів, а також вирощуванням елітних сортів яблук. Група володіє найбільшою в Україні біомасовою електростанцією потужністю 16 МВт.

Бізнес-проєкти родини, кіпрський паспорт та санкції РНБО

Дружина — Анна Єрмолаєва, лікар за освітою, теж не сиділа склавши руки. Вона активно займається громадською діяльністю, є керівником і співзасновником благодійного фонду Kiddo, який допомагає тяжкохворим дітям.

Старший син — Артур Єрмолаєв — також став підприємцем. Він є засновником Федерації кіберспорту України, а також керівником потужної транснаціональної шахрайської мережі під назвою "Cosmo". Правоохоронці з Туреччини з’ясували, що ця структура налічувала понад 50 нелегальних кол-центрів. Більшість із них базувалися в Києві, а їхні працівники щодня обманювали тисячі нічого не підозрюючих іноземців. Шахраї спеціалізувалися на виманюванні грошей, зокрема у громадян Туреччини, залишаючи людей без копійки.

У грудні минулого року Артура затримали на Кіпрі, коли він намагався вилетіти до Дубая. Згодом його екстрадували до Естонії у справі про масштабне відмивання грошей. За матеріалами Харьюського повітового суду Естонії, угруповання, пов’язане з родиною Єрмолаєвих, лише за період з 2019 по 2022 рік викачало з гаманців довірливих європейців близько 100 мільйонів євро. Там він визнав свою провину у справі про міжнародну мережу кол-центрів. У рамках угоди з прокуратурою Естонії Єрмолаєв виплатив 8,5 млн євро компенсації та отримав п'ять років умовного покарання.

Сьогодні молодий мільйонер живе на повну в Естонії, вільно подорожує світом, регулярно відвідує Ригу та користується послугами найдорожчої приватної авіації.

До речі, з Кіпром тісно пов'язаний і його батько, який у 2019 році відмовився від українського громадянства і став громадянином острова.

"Чому це сталося? Я хочу отримати міжнародний захист. Українська судова система, м'яко кажучи, не ідеальна, а податкова — не об'єктивна", — так пояснив своє рішення Вадим Єрмолаєв в інтерв’ю Forbes.

Але його бізнес в Україні не просто залишився, а й процвітав. Хоча в грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування щодо Єрмолаєва персональних санкцій терміном на 10 років.

Служба безпеки України пояснила, що підставою для санкцій стала діяльність його алкогольного бізнесу в окупованому Криму, де компанії сплачували податки до російського бюджету. Йшлося, зокрема, про те, що після окупації півострова Єрмолаєв переоформив свій бізнес на підставних осіб і продовжував працювати на російських окупантів.

Одна з головних версій — бізнес-розбірки

На думку генерала СБУ, колишнього голови слідчого управління Василя Вовка, цей замах на вбивство Вадима Єрмолаєва, найімовірніше, пов’язаний з його комерційною діяльністю. Як кажуть у народі — це бізнес-розбірки.

По-перше, за словами Вовка, у центрі Дніпра є дуже суперечлива, приваблива будівля. Вона відома не лише в усьому місті, а й по всій Україні. За неї вже давно точиться боротьба між кількома приватними особами та комерційними структурами. І в цій боротьбі брав участь і Єрмолаєв.

По-друге, Єрмолаєв входив до сотні найбагатших людей України. А в цій сотні всі особи — напівлегітимні.

"Напівлегітимні — це ті, хто невідомо як заробив перший мільйон; можна лише здогадуватися. А практично нелегітимні — з легітимністю у кілька відсотків — це більшість у цьому списку. А якщо гроші нелегітимні, то вони завжди спірні, завжди під якимось спором і так далі. Це бізнес-розбірки і більше нічого. Жодної політики, жодної війни. Жодного стосунку до формату "Росія-Україна". На цій осі тут нічого немає. Тільки бізнес-розбірки", — каже Фокусу генерал СБУ.

При цьому, як підкреслює наш співрозмовник, його хотіли ліквідувати, а не налякати, бо налякують по-іншому. І в цій справі всі сліди ведуть до України.

"Зараз нас намагатимуться переконати, що він десь комусь допомагав, наприклад, нашим бійцям. Або що росіяни хотіли захопити спірну будівлю в Дніпрі. Але не варто забувати й про інші його бізнес-проєкти, транзакції, крипту, яка переплелася з готівкою та безготівковими розрахунками. Усе зводиться до грошей, які крутяться в Україні. Він у політику не рвався, це лише бізнес", — зазначає Вовк.

Але дізнатися, хто стоїть за цим замахом, можна лише після того, як буде затримано виконавця. І, за словами генерала, немає сумніву, що особу кілера буде встановлено, а от чи його спіймають, чи ні — поки що невідомо.

Водночас, на думку Вовка, українська поліція має порушити справу за фактом замаху на вбивство та провести власне розслідування.

"Я вважаю, що більшість слідів якраз ведуть до України — чи то за ланцюжком замовника, чи то за ланцюжком організатора, чи то за ланцюжком виконавця, чи й те, й інше, й третє", — наголошує колишній головний слідчий СБУ.

Не політика підвела, а алкоголь

Вадим Єрмолаєв не втручався в політику, відмовившись від цієї затії після першої невдалої спроби балотуватися на посаду мера Дніпра, але зазнав поразки. Більше таких спроб не було, зазначив політолог Андрій Золотарьов у коментарі Фокусу. Але він допоміг далекому родичу Ігорю Циркіну отримати мандат народного депутата — і все.

"А гроші в нього є — він найбільший девелопер Дніпра, забудував півміста. Один із найбільших виробників вино-горілчаної продукції в Україні, до того ж у нього чотири винні заводи в Криму. Плюс ще син почав займатися кол-центрами. Або цей замах пов’язаний із кол-центрами, або з вино-горілчаною темою, бо вона за визначенням завжди була пов'язана з криміналом", — вважає Золотарьов.

За словами політолога, тут не простежується кремлівський слід.

"У нього з кремлівськими все було гаразд. Він дуже обережна людина, волів відкуповуватися, а не вступати в конфлікти. Тому сліди — в Україні, а причина — гроші", — вважає політолог.

Як підкреслюють і генерал СБУ, і політолог, очевидно одне: Монако, яке вважалося тихою гаванню для українських політиків, бізнесменів та олігархів, вже не є такою. Їх і там можуть легко дістати.

Як раніше повідомляв Фокус, Вадим Єрмолаєв інвестує у відновлення історичної будівлі в центрі Дніпра. У 2023 році він планував реставрувати та перебудувати старовинний будинок на вулиці Шевченка.

Крім того, Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування видання "Українська правда" про так званий "Батальйон Монако", присвяченого українським бізнесменам, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазурному березі.