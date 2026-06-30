От "Батальона Монако" до первого в истории теракта: кто "заказал" покушение на Ермолаева

Покушение на Вадима Ермолаева в Монако — это не политика и не война, а классические бизнес-разборки, считают эксперты. За спиной предпринимателя — криминальные колл-центры, крымские винзаводы, санкции СНБО и спорное здание в центре Днепра. Почему Монако перестало быть безопасным убежищем и кому это выгодно — в материале Фокуса.

В Монако произошёл первый в истории государства теракт — возле жилого дома сработало взрывное устройство, в результате чего пострадал украинский подсанкционный предприниматель из Днепра Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Ермолаев с супругой получили серьёзные ранения. Киллер, подложивший взрывное устройство, сбежал, его разыскивают.

Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв, вероятно, был террористическим актом. По его словам, инцидент произошёл из-за заминированной посылки, а взрывное устройство, по предварительным данным, содержало болты и металлическую дробь.

По данным СМИ, камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, оставившего рюкзак в холле жилого дома на улице Реверенд Пер Луи Фролла недалеко от границы с Францией. После этого он пешком скрылся в направлении французского города Босолей.

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В момент взрыва в дом заходили и другие люди, однако пока неизвестно, были ли они целью нападения. Помимо трёх членов украинской семьи, помощь оказали ещё четырём людям, которые получили порезы от разбитого стекла или пережили сильный стресс. Пострадавших доставили в больницы французской Ниццы.

Бизнес-империя из 90-х

Сам пострадавший — человек довольно непростой. Свою бизнес-деятельность Ермолаев начал в 1994 году, когда совместно с бизнесменом Станиславом Виленским основал компанию "Primus inter pare", которая занималась импортом в Украину продуктов питания. В 1995 году бизнес-партнёры создали ТПК "Алеф". А в 1998 году появилась корпорация "Алеф". Группа начала успешно работать в сфере девелопмента, агробизнеса, производства стройматериалов и потребительских товаров.

Входящие в состав корпорации "Алеф" предприятия работают в сфере агробизнеса ("Агроальянс", "Сады Днепра", "Потоки"), девелопмента (Alef Estate) и производства строительных материалов (AXOR Industry, "МИРОПЛАСТ", "ЮДК"). Также "Алеф" занимается производством зубных имплантов и медицинских инструментов (ABM Technology).

Ермолаев не раз попадал в рейтинг журнала Фокус — последний раз в 2019 году, когда его состояние оценивалось в 101 млн дол.

В 2021 году Ермолаев был участником списка Forbes, где сообщалось, что в его группу компаний "Алеф" входят 18 компаний и 11 производственных предприятий, продукция которых экспортируется в 50 стран. Корпорация реализовала в Днепре такие проекты, как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" и другие. Помимо недвижимости, "Алеф" занимается производством газобетона, ПВХ-профилей, бесшовных труб, дентальных имплантатов, выращиванием элитных сортов яблок. Группа владеет крупнейшей в Украине биомассовой электростанцией мощностью 16 МВт.

Бизнес-проекты семьи, кипрский паспорт и санкции СНБО

Супруга — Анна Ермолаева, врач по образованию, тоже не сидела без дела. Она активно занимается общественной деятельностью, является руководителем и соучредителем благотворительного фонда Kiddo, который помогает тяжелобольным детям.

Старший сын — Артур Ермолаев — тоже стал предпринимателем. Он основатель Федерации киберспорта Украины, а также руководитель мощной транснациональной мошеннической сети под названием "Cosmo". Правоохранители из Турции выяснили, что эта структура насчитывала более 50 нелегальных колл-центров. Большинство из них базировались в Киеве, а их работники каждый день обманывали тысячи ничего не подозревающих иностранцев. Мошенники специализировались на выманивании денег, в том числе у граждан Турции, оставляя людей без копейки.

В декабре прошлого года Артур был задержан на Кипре, когда пытался вылететь в Дубай. Впоследствии его экстрадировали в Эстонию по делу о масштабном отмывании денег. По материалам Харьюского уездного суда Эстонии, группировка, связанная с семьёй Ермолаевых, только за период с 2019 по 2022 год выкачала из кошельков доверчивых европейцев около 100 миллионов евро. Там он признал вину по делу о международной сети колл-центров. В рамках сделки с прокуратурой Эстонии Ермолаев выплатил 8,5 млн евро компенсации и получил пять лет условно.

Сегодня молодой миллионер живёт на полную катушку в Эстонии, свободно путешествует по миру, регулярно посещает Ригу и пользуется услугами самой дорогой частной авиации.

К слову, с Кипром тесно связан и его отец, который в 2019 году вышел из украинского гражданства и стал гражданином острова.

"Почему это произошло? Хочу иметь международную защиту. Украинская судебная система, мягко говоря, не идеальна, а налоговая — не объективна", — так объяснял своё решение Вадим Ермолаев в интервью Forbes.

Но бизнес в Украине у него не просто остался, но и процветал. Хотя в декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о введении в отношении Ермолаева персональных санкций сроком на 10 лет.

Служба безопасности Украины пояснила, что основанием для санкций стала деятельность его алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму, где компании платили налоги в российский бюджет. Речь шла, в частности, о том, что после оккупации полуострова Ермолаев переоформил свой бизнес на подставных лиц и продолжал работать на российских оккупантов.

Одна из главных версий — бизнес-разборки

Как считает генерал СБУ, экс-глава следственного управления Василий Вовк, данное покушение на убийство Вадима Ермолаева, скорее всего, связано с его коммерческой деятельностью. Как говорят в народе — это бизнес-разборки.

Во-первых, по данным Вовка, есть очень спорное, привлекательное здание в центре Днепра. Оно известно не только на весь город, но и на Украину. За него давно ведётся борьба между несколькими частными лицами и коммерческими структурами. И в этой борьбе принимал участие и Ермолаев.

Во-вторых, Ермолаев входил в сотню самых богатых людей Украины. А в этой сотне все лица — полулегитимны.

"Полулегитимные — это те, кто неизвестно как заработал первый миллион, можно только догадываться. А практически нелегитимные — с легитимностью в несколько процентов — это большинство в этом списке. А если нелегитимные деньги, то они всегда спорные, всегда под каким-то спором и так далее. Это бизнес-разборки и больше ничего. Никакой политики, никакой войны. Никакого отношения к формату Россия-Украина. По этой оси здесь нет. Только бизнес-разборки", — говорит Фокусу генерал СБУ.

При этом, как подчёркивает наш собеседник, его хотели ликвидировать, а не напугать, потому что пугают по-другому. И в данном деле все следы ведут в Украину.

"Сейчас нас попытаются убедить, что он где-то кому-то помогал, например, нашим бойцам. Или что россияне хотели захватить спорное здание в Днепре. Но не стоит забывать и о других его бизнес-проектах, транзакциях, крипте, которая переплелась с кэшем и безналичными расчётами. Всё сводится к деньгам, которые ворочаются в Украине. Он в политику не рвался, это только бизнес", — отмечает Вовк.

Но узнать, кто стоит за этим покушением, можно только после того, как будет задержан исполнитель. И, по словам генерала, нет сомнения, что личность киллера будет установлена, а вот поймают его или нет — пока неизвестно.

Параллельно, как считает Вовк, украинской полиции следует зарегистрировать производство по факту покушения на убийство и проводить своё расследование.

"Я думаю, что большинство следов как раз ведут в Украину — или по треку заказчика, или по треку организатора, или по треку исполнителя, или и то, и другое, и третье", — подчёркивает бывший главный следователь СБУ.

Не политика подвела, а спиртное

Вадим Ермолаев не лез в политику, оставив эту затею после первой неудачной попытки баллотироваться на мэра Днепра, но пролетел. Больше таких попыток не было, отметил политолог Андрей Золотарев в комментарии Фокусу. Но он помог дальнему родственнику Игорю Циркину получить мандат народного депутата — и всё.

"А деньги есть — он крупнейший девелопер Днепра, застроил полгорода. Один из крупнейших производителей винно-водочной продукции в Украине, к тому же у него четыре винзавода в Крыму. Плюс ещё сын начал заниматься колл-центрами. Либо это покушение связано с колл-центрами, либо с винно-водочной темой, потому что она по определению всегда была связана с криминалом", — считает Золотарев.

По словам политолога, здесь не прослеживается кремлёвский след.

"У него всё с кремлёвскими было ровно. Он очень осторожный человек, предпочитал откупаться, а не конфликтовать. Поэтому хвосты — в Украине, и причина — деньги", — считает политолог.

Как подчёркивают и генерал СБУ, и политолог, очевидно одно: Монако, которая считалась тихой гаванью для украинских политиков, бизнесменов и олигархов, уже такой не является. Их и там могут легко достать.

Как ранее сообщал Фокус, Вадим Ермолаев инвестирует в воссоздание исторического здания в центре Днепра. В 2023 году он готовился реставрировать, перестраивать старинный дом по улице Шевченко.

Кроме того, Ермолаев был одним из фигурантов расследования издания "Украинская правда" о так называемом "Батальоне Монако", посвященного украинским бизнесменам, политиков и олигархов, которые во время полномасштабной войны обосновались на Лазурном берегу.