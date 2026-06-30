Бизнес, санкции и скандалы: кто такой Вадим Ермолаев, пострадавший в результате теракта в Монако

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Полиция расследует инцидент как теракт, а в правительстве княжества назвали это первым подобным случаем за всю историю.

Вадим Ермолаев регулярно входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes, однако впоследствии отказался от украинского гражданства. Фокус собрал информацию о том, что известно об этом бизнесмене.

Бизнес и состояние

Вадим Ермолаев — бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф". Считается, что он — один из крупнейших застройщиков Днепра: благодаря ему в городе появились такие объекты, как "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" и другие.

За год до начала полномасштабного вторжения России украинский Forbes оценивал его состояние в 221 миллион долларов. Ермолаев ведет бизнес в Украине, однако, как писало "Громадське", формально не является украинским бизнесменом. Ранее бизнесмен лично заявлял, что отказался от украинского гражданства ещё в 2017 году, и с тех пор у него есть только гражданство Кипра. Это решение он объяснял тем, что хочет иметь международную защиту.

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Санкции СНБО

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении в отношении Ермолаева персональных санкций сроком на 10 лет.

Служба безопасности Украины пояснила, что основанием для санкций стала деятельность его алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму, где компании платили налоги в российский бюджет. Речь шла, в частности, о том, что после оккупации полуострова Ермолаев переоформил свой бизнес на подставных лиц и продолжал работать на российских оккупантов.

Кроме того, Ермолаев был одним из фигурантов расследования издания "Украинская правда" о так называемом "Батальоне Монако", посвященного украинским бизнесменам, политиков и олигархов, которые во время полномасштабной войны обосновались на Лазурном берегу.

Напомним, теракт в Монако произошел, когда неизвестный оставил взрывное устройство у входа в одно из зданий, после чего быстро скрылся.

В декабре 2025 года "Украинская правда" сообщала, что на Кипре задержали сына Ермолаева, которого связывали с деятельностью колл-центров.