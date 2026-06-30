Бізнес, санкції і скандали: хто такий Вадим Єрмолаєв, який постраждав внаслідок теракту у Монако

Увечері 29 червня у Монако стався вибух, внаслідок якого постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Поліція розслідує інцидент як теракт, а в уряді князівства назвали це першим подібним випадком за всю історію.

Вадим Єрмолаєв регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes, однак згодом відмовився від українського громадянства. Фокус зібрав, що відомо про бізнесмена.

Бізнес і статки

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф". Вважається, що він один із найбільших забудовників Дніпра: завдяки йому у місті з'явилися такі об'єкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" та інші.

За рік до початку повномасштабного вторгнення Росії український Forbes оцінював його статки у 221 мільйон доларів. Єрмолаєв веде бізнес в Україні, однак, як писало "Громадське", формально не є українським бізнесменом. Бізнесмен раніше особисто стверджував, що відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, і з того часу у нього є лише громадянство Кіпру. Це рішення він пояснював тим, що хоче мати міжнародний захист.

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Санкції РНБО

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування проти Єрмолаєва персональних санкцій терміном на 10 років.

Служба безпеки України пояснювала, що підставою для санкцій стала діяльність його алкогольного бізнесу в окупованому Криму, де компанії сплачували податки до російського бюджету. Йшлося зокрема про те, що після окупації півострова Єрмолаєв переєстрував свій бізнес на підставних людей і продовжував роботу на російських окупантів.

Також Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування видання "Українська правда" про так званий "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.

Нагадаємо, теракт у Монако стався, коли невідомий залишив вибуховий пристрій біля входу до однієї з будівель, після чого швидко втік.

У грудні 2025 року "Українська правда" повідомляла, що на Кіпрі затримали сина Єрмолаєва, що пов'язували з діяльністю кол-центрів.