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Вадим Єрмолаєв інвестує у відтворення історичної будівлі у центрі Дніпра

Місто Дніпро доволі багате на історичні памʼятки. Проте, на жаль, велика їх частина поступово перетворюється на руїни. Деякі старовинні будівлі були зруйновані ще за радянських часів. А деякі приходять в занепад під дією часу. Держава, декларуючи захист історичної спадщини, створила такі правила, що мало хто з забудовників готовий проходити крізь бюрократичне пекло заради цього. Але з цього правила є винятки. Компанія відомого забудовника Вадима Єрмолаєва, Alef Estate, вже не раз відновлювала історичний вигляд памʼяток по всьому місту: Катеринославська суконна фабрика, фасад теперішнього ЖК "Троїцький", фасад БЦ "Призма".

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Наразі девелопер готується подарувати нове життя старовинному будинку по вулиці Шевченко.

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Будинок за адресою Шевченко, 39 був збудований у 1860 – 1870-х роках. Історія не зберегла імені першого власника. Відомо лише, що це був доходний будинок, де здавали житло заможним людям. За часів радянської влади колись просторі квартири перегородили на менші кімнати. А у 1940-х до двох наявних поверхів добудували третій. Він помітно дисонує за стилем.

"Перед початком роботи з історичною будівлею завжди проводиться експертиза її стану. У цьому випадку зафіксували тріщини у фундаменті, часткове його руйнування. Крім того, дерев’яні перекриття між поверхами прийшли в занепад від старості. Якби цю будівлю лишили напризволяще, жити в ній далі було б просто небезпечно", — каже архітектор Наталя Каширіна.

Наразі йде процес повної реконструкції будинку. Планується зберегти історичний фасад методом відтворення, та зробити фасад третього поверху більш відповідним першим двом. В результаті споруда отримає нове життя як частина багатофункціонального комплексу Ermolaev Center. Фасади будуть відтворені з історичної цегли з намаганням максимально відтворити технології ХІХ ст.

"Наше завдання — одночасно зберегти історичну спадщину, дати старовинній будівлі нове життя та гармонійно вписати її в наявний ансамбль Ermolaev Center," — розповідає архітектор Сергій Філімонов.

Після реконструкції на першому поверсі буде розміщене кафе з літніми терасами. На другому та третьому — офісні приміщення. Буде створений ще й четвертий поверх. Він виступатиме на 1,5 м від основного фасаду та буде скляним, щоб не давити, не конфліктувати та не конкурувати з історичним фасадом, а підкреслювати його.

Приклади відновлення історичних будівель від Alef Estate

В центрі Дніпра є чимало старовинних будинків, повернутих до життя завдяки Alef Estate.

Катеринославська суконна фабрика (ТЦ Artel) Fullscreen
Катеринославська суконна фабрика (ТЦ Artel)

"Alef Estate демонструє дбайливе ставлення до історичної архітектурної спадщини. У Дніпрі важко знайти іншого забудовника, окрім Вадима Єрмолаєва, готового взяти на себе складності, пов’язані з реконструкцією та реставрацією історичних будівель. На жаль, законодавство України, на відміну від європейського, не сприяє збереженню історичної забудови. В ЄС для цього передбачені податкові пільги, заохочення приватних інвесторів, які взялись за це складне завдання. В Україні ж забудовники, які намагаються це зробити, стикаються з безліччю препон", — каже архітектор Сергій Філімонов.

Житловий комплекс "Троїцький" Fullscreen
Житловий комплекс "Троїцький"

Незважаючи на всі складності, Alef Estate бере на себе місію збереження старовинних будівель. Працювати з історичними пам’ятками дуже складно через безліч додаткових узгоджень та додаткових витрат.

Бізнес-центр "Призма" Fullscreen
Бізнес-центр "Призма"

"Реставрація вимагає відтворення будівлі тими ж засобами, якими вона будувалась. Треба знайти ідентичні історичним розчини, фарби, відтворити сам метод. Це дуже важко в сучасних умовах. І крім того, що треба використовувати багато ручної праці, сьогодні майже неможливо знайти майстрів, які володіють тими технологіями", — каже архітектор Наталя Каширіна.

Результати роботи Alef Estate ми бачимо на вулицях Дніпра. Результат вартий витрачених зусиль — автентичні фасади в зоні історичної забудови дозволяють створювати унікальні обʼєкти.