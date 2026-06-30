Дружина Вадима Єрмолаєва не постраждала під час вибуху в Монако: ЗМІ розкрили нові подробиці

Офіційна дружина українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва не була серед постраждалих під час вибуху біля житлового будинку в Монако. Водночас стало відомо, що тяжкі травми отримала інша жінка.

Журналісти "Суспільного" поспілкувалися з Анною Єрмолаєвою. Вона підтвердила, що в момент вибуху перебувала в іншому місці, тому не зазнала жодних ушкоджень. За словами жінки, наразі вона не готова коментувати обставини події, оскільки родина переживає важкий період.

Анна Єрмолаєва також повідомила, що наразі не готова розповідати подробиці інциденту. За її словами, родина перебуває у стані сильного стресу та активно співпрацює зі слідством і правоохоронними органами.

Водночас, як повідомили "Суспільному" джерела у правоохоронних органах, у критичному стані після вибуху перебуває інша жінка. Однак інших подробиць щодо її особи наразі не розголошують.

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За попередньою інформацією ЗМІ, серед потерпілих внаслідок вибуху у Монако могл бути український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та члени його родини. Ба більше, радник міністра внутрішніх справ Монако Ліонель Беффе повідомляв, що травм зазнали чоловік і жінка віком від 50 до 60 років, а також 13-річний підліток. Крім трьох поранених, до лікарні також доставили ще чотирьох людей, які не отримали фізичних травм, але перебували у шоковому стані.

Варто зазначити, що до цього видання "Українська правда" посилаючись на власні джерела писало, що внаслідок вибуху дружина Вадима Єрмолаєва втратила дві ноги, однак згодим журналісти зазначили, що все ж постраждала співмешканка бізнесмена.

Вибух в Монако — що про це відомо

Нагадаємо, що ввечері 29 червня біля одного з житлових будинків у Монако прогримів вибух. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше троє людей, які, за попередньою інформацією, є громадянами України. Після цього в медіа почали з'являтися повідомлення, що ціллю нападу міг бути колишній український бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Спочатку місцева влада не виключала, що це міг бути теракт. Очільник уряду Монако Крістоф Мірман розповів, що вибух спричинив залишений біля будинку пакунок із вибухівкою, усередині якого були металеві елементи. За його словами, камери спостереження зафіксували чоловіка, який заніс рюкзак до будинку, а потім пішки втік у напрямку французького міста Босолей. За інформацією BFMTV, він був одягнений у світлі штани, чорну куртку та капелюх, який приховував частину його обличчя.

Водночас, за даними "УП", французькі та українські правоохоронці розглядають кілька версій того, що сталося. Однією з них є можлива причетність організованої злочинності. Також джерело видання припустило, що справа може бути пов'язана з діяльністю шахрайських кол-центрів у Дніпрі.

Також Фокус писав, що українське посольство у Франції долучилося до роботи з французькими слідчими. Наразі правоохоронці встановлюють особи всіх потерпілих та продовжують з'ясовувати обставини вибуху.