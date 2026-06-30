Жена Вадима Ермолаева не пострадала во время взрыва в Монако: СМИ раскрыли новые подробности

Официальная супруга украинского бизнесмена Вадима Ермолаева не оказалась среди пострадавших в результате взрыва возле жилого дома в Монако. В то же время стало известно, что тяжелые травмы получила другая женщина.

Журналисты "Суспильного" пообщались с Анной Ермолаевой. Она подтвердила, что в момент взрыва находилась в другом месте, поэтому не получила никаких травм. По словам женщины, пока она не готова комментировать обстоятельства происшествия, поскольку семья переживает тяжелый период.

Анна Ермолаева также сообщила, что пока не готова рассказывать подробности инцидента. По её словам, семья находится в состоянии сильного стресса и активно сотрудничает со следствием и правоохранительными органами.

В то же время, как сообщили "Суспильному" источники в правоохранительных органах, в критическом состоянии после взрыва находится ещё одна женщина. Однако другие подробности о ней пока не разглашаются.

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По предварительной информации СМИ, среди пострадавших в результате взрыва в Монако мог оказаться украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и члены его семьи. Более того, советник министра внутренних дел Монако Лионель Беффе сообщил, что травмы получили мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также 13-летний подросток. Помимо трёх раненых, в больницу также доставили ещё четырёх человек, которые не получили физических травм, но находились в шоковом состоянии.

Стоит отметить, что до этой публикации "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, писала, что в результате взрыва жена Вадима Ермолаева лишилась обеих ног, однако позже журналисты уточнили, что пострадала все же сожительница бизнесмена.

Взрыв в Монако — что об этом известно

Напомним, что вечером 29 июня возле одного из жилых домов в Монако прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали как минимум три человека, которые, по предварительной информации, являются гражданами Украины. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что целью нападения мог быть бывший украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Сначала местные власти не исключали, что это мог быть теракт. Глава правительства Монако Кристоф Мирман сообщил, что взрыв вызвал оставленный возле дома пакет со взрывчаткой, внутри которого находились металлические элементы. По его словам, камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который занес рюкзак в дом, а затем пешком скрылся в направлении французского города Босолей. По информации BFMTV, он был одет в светлые брюки, черную куртку и шляпу, которая скрывала часть его лица.

В то же время, по данным "УП", французские и украинские правоохранительные органы рассматривают несколько версий произошедшего. Одной из них является возможная причастность организованной преступности. Также источник издания предположил, что дело может быть связано с деятельностью мошеннических колл-центров в Днепре.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинское посольство во Франции присоединилось к работе с французскими следователями. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности всех пострадавших и продолжают выяснять обстоятельства взрыва.