Теракт в Монако: пострадавшей женщине ампутировали конечности, — СМИ

Мужчина, женщина и подросток, которые были ранены в результате взрыва на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролл неподалеку от площади де Мулен в Монако, сейчас находятся в больницах. Больше всего пострадала именно женщина.

Взрывом ей частично оторвало нижние конечности, которые были ампутированы врачами после того, как пострадавшую доставили в больницу Pasteur в Ницце, сообщает местное издание Nice-Matin.

Мужчина тоже получил ранения, однако на момент приезда экстреной бригады медиков он был в сознании. Сейчас его лечат там же, где и его спутницу.

Третий пострадавший,предположительно, подросток, направлен в детскую больницу Lenval. В результате взрыва его отбросило, и он получил ожоги и ушибы. Один из болтов, которыми было начинено взрывное устройство, застрял у него в ноге.

Также известно еще о двух пострадавших, которым понадобилась медицинская помощь. Это женщина, помогавшая раненым после теракта, одетая в форму домработницы, и консьерж, ставший свидетелем происшествия.

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Взрыв в Монако: что известно

В понедельник, 29 июня 2026 года, на ступенях здания на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла в Монако сработало взрывное устройство. Пострадали несколько человек.

Очевидцы рассказали, что с места преступления убегал мужчина в темной рубашке и панаме. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения в городе Босолей, прежде чем полиция потеряла его из виду в тупике.

Подозреваемого ищут до сих пор, используя, в том числе, и вертолет французской жандармерии.

Один из потерпевших, как сообщает издание со ссылкой на свои источники, — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а женщина и подросток — члены его семьи. Он живет в Монако с начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. В декабре 2023-го президент Владимир Зеленский ввел против него санкции СНБО.

Отметим, что украинские официальные органы не называют имени потерпевшего, а на странице главы МИД Украины в Х информации об инциденте пока нет.

Государственный министр Кристоф Мирман заявил, что произошедшее, вероятнее всего, является терактом. По его словам, подобный инцидент в истории княжества случился впервые.

"Можно предположить, что жертвы были выбраны целенаправленно. Расследование это подтвердит", — сказал он.

Князь Монако Альбер II, который на момент теракта был в Германии, поспешил вернутся домой и назвал случившееся "шоком для всего монегасского сообщества".

"По поручению правительства в настоящее время мобилизованы все соответствующие государственные службы в тесном сотрудничестве с французскими властями", — сообщил он.

По его словам, сейчас мобилизованы все соответствующие государственные службы, работающие в тесном сотрудничестве с французскими властями.

"Мы надеемся, что они быстро выяснят обстоятельства этой трагедии, установят виновных и предпримут все необходимые меры на всех уровнях. Больше, чем когда-либо, Княжество Монако останется единым и решительным перед лицом насилия и преступности. Безопасность нашего сообщества всегда была и останется приоритетом, как никогда прежде, несмотря на любые угрозы", — подчеркнул князь.

Напомним, кто такой Вадим Ермолаев, пострадавший в результате теракта в Монако.