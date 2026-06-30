Теракт у Монако: постраждалій жінці ампутували кінцівки, — ЗМІ

Чоловік, жінка та підліток, які отримали поранення внаслідок вибуху на вулиці Реверанд-Пер-Луї-Фролл неподалік від площі де Мулен у Монако, наразі перебувають у лікарнях. Найбільше постраждала саме жінка.

В результаті вибуху їй частково відірвало нижні кінцівки, які лікарі ампутували після того, як потерпілу доставили до лікарні Pasteur у Ніцці, повідомляє місцеве видання Nice-Matin.

Чоловік також отримав поранення, проте на момент прибуття бригади швидкої допомоги він був у свідомості. Зараз його лікують там же, де і його супутницю.

Третій постраждалий, ймовірно, підліток, доставлений до дитячої лікарні Lenval. У результаті вибуху його відкинуло, і він отримав опіки та забої. Один із болтів, якими було начинено вибуховий пристрій, застряг у нього в нозі.

Також відомо ще про двох постраждалих, яким знадобилася медична допомога. Це жінка, котра допомагала пораненим після теракту, одягнена у форму домогосподарки, та консьєрж, який став свідком події.

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Вибух у Монако: що відомо

У понеділок, 29 червня 2026 року, на сходах будівлі на вулиці Реверанд-Пер-Луї-Фролла в Монако вибухнув вибуховий пристрій. Постраждало кілька людей.

Очевидці розповіли, що з місця злочину втікав чоловік у темній сорочці та панамі. Його зафіксували камери відеоспостереження в місті Босолей, перш ніж поліція втратила його з поля зору.

Підозрюваного досі розшукують, використовуючи, зокрема, й вертоліт французької жандармерії.

Один із потерпілих, як повідомляє видання з посиланням на свої джерела, — український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, а жінка та підліток — члени його родини. Він мешкає в Монако з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів проти нього санкції РНБО.

Зазначимо, що українські офіційні органи не називають імені потерпілого, а на сторінці глави МЗС України у Х інформації про інцидент поки що немає.

Державний міністр Крістоф Мірман заявив, що те, що сталося, найімовірніше, є терактом. За його словами, подібний інцидент у історії князівства стався вперше.

"Можна припустити, що жертв було обрано цілеспрямовано. Розслідування це підтвердить", — сказав він.

Князь Монако Альбер II, який на момент теракту перебував у Німеччині, поспішив повернутися додому і назвав те, що сталося, "шоком для всієї монегаської спільноти".

"За дорученням уряду наразі мобілізовано всі відповідні державні служби, які тісно співпрацюють із французькими властями", — повідомив він.

За його словами, наразі мобілізовано всі відповідні державні служби, які тісно співпрацюють із французькою владою.

"Ми сподіваємося, що вони швидко з’ясують обставини цієї трагедії, визначать винних і вживуть усіх необхідних заходів на всіх рівнях. Більше, ніж будь-коли, Князівство Монако залишиться єдиним і рішучим перед обличчям насильства та злочинності. Безпека нашої спільноти завжди була і залишиться пріоритетом, як ніколи раніше, незважаючи на будь-які загрози", — підкреслив князь.

Нагадаємо, хто такий Вадим Єрмолаєв, який постраждав внаслідок теракту в Монако.