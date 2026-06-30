Жертв пока идентифицируют: в МИД рассказали о расследовании взрыва в Монако

Посольство Украины во Франции оказывает содействие следственным действиям французской полиции, занимающейся делом о взрыве в Монако, сообщили СМИ. Правоохранители проводят идентификацию пострадавших, а источники в СМИ уже сообщили, что речь идет об украинском предпринимателе Вадиме Ермолаеве с женой и 13-летним сыном.

Хотя событие произошло в Монако, но этим инцидентом занимается украинское посольство во Франции, уточнили источники СМИ "Европейская правда" в МИД Украины. При этом глава МИД Андрей Сибига "поддерживает связь" с правоохранительными органами, ведущими расследование. Пока выясняется, являются ли пострадавшие гражданами Украины, говорится в материале.

СМИ пообщалось с неназванным представителем пресс-службы МИД, который привёл краткие сведения о взрыве в княжестве Монако, в результате которого могла пострадать семья Вадима Ермолаева. Анонимный собеседник не подтвердил, что речь идет именно об этом человеке, и пояснил, что данные уточняются.

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"В настоящее время по официальным каналам проводится идентификация пострадавших", — привело СМИ слова представителя МИД.

Также выяснилось, что расследованием занимается прокуратура Монако, которая по-прежнему устанавливает квалификацию инцидента, сообщили в "ЕП".

На страницах МИД Украины, главы МИД Андрея Сибиги и пресс-секретаря Георгия Тихого пока нет комментариев по поводу взрыва в Монако. При этом Сибига как раз находится с официальным визитом на другом конце света — в Южной Корее. Между тем на странице посольства Украины во Франции полсуток назад появилась реакция на события в княжестве. Указывается, что устанавливаются обстоятельства трагического происшествия и проверяется, действительно ли к инциденту могли быть причастны граждане Украины.

Взрыв в Монако — заявление посольства Украины во Франции Фото: Скриншот

Взрыв в Монако — подробности

Генеральный прокурор княжества Монако Стефан Тибо обнародовал первые данные о результатах расследования, сообщает издание Le Parisien. По словам Тибо, инцидент классифицируется не как теракт, а как "покушение на убийство". В материале приводится имя возможного потерпевшего — Вадима Ермолаева — только со ссылкой на украинские источники, а официально правоохранительные органы его не называли.

Отметим, что Фокус писал о взрыве в Монако. Инцидент произошел около 21:00 29 июня. Трое человек возвращались домой на улицу Реверенд Пер Луи Фролла и поднимались по лестнице, когда раздался взрыв. Жертвами взрыва стали мужчина и женщина в возрасте около 50–60 лет, а также 13-летний подросток. Появилась информация, что пожилые пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии, а женщине ампутировали конечности. Состояние подростка — удовлетворительное, сообщили источники в СМИ.

Правоохранители обнародовали некоторые сведения о взрывнике в Монако. Согласно данным камер видеонаблюдения, неизвестный мужчина поздно вечером в понедельник, 29 июня, оставил пакет у входа в дом. После этого он быстро развернулся и ушел, а впоследствии — исчез с камер наблюдения в направлении города Босолей во Франции. В СМИ появились кадры для опознания: взрывник одет в темную шляпу, надвинутую на глаза, темный свитер и светлые брюки. Других данных о человеке, совершившем покушение, пока нет.

Источники "Украинской правды" сообщили, что в результате взрыва пострадала семья украинского предпринимателя Вадима Ермолаева. Анонимные собеседники журналистов также уточнили, что дело может быть связано с колл-центрами в Днепре, к которым, как подозревают, мог быть причастен пострадавший от покушения.

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о Вадиме Ермолаеве, его совершеннолетнем сыне Артуре и о расследовании деятельности колл-центров в Днепре.