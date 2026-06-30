Жертв ще ідентифікують: у МЗС розповіли про розслідування вибуху у Монако

Посольство України у Франції допомагає слідчим діям французької поліції, яка займається справою про вибух у Монако, написало медіа. Правоохоронці проводять ідентифікацію потерпілих, а джерела медіа вже інформували, що ідеться про українського підприємця Вадима Єрмолаєва з дружиною та 13-річним сином.

Хоч подія відбулась у Монако, але інцидентом займається українське посольство у Франції, уточнили джерела медіа "Європейська правда" у МЗС України. При цьому глава МЗС Андрій Сибіга "тримає зв'язок" з правоохоронцями, які проводять розслідування. Поки що з'ясовується інформація, чи є потерпілі громадянами України, ідеться у матеріалі.

Медіа поспілкувалось з неназваним представником пресслужби МЗС, який навів лаконічні дані щодо вибуху у князівстві Монако, від якого могла постраждати родина Вадима Єрмолаєва. Анонімний співрозмовник не підтвердив, що ідеться саме цю людину, і пояснив, що дані уточнюються.

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"Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб", — навело медіа слова представника МЗС.

Також з'ясувалось, що розслідуванням займається прокуратура Монако, яка все ще встановлює кваліфікацію інциденту, написали на "ЕП".

На сторінках МЗС України, очільника МЗС Андрія Сибіги та речника Георгія Тихого поки немає коментарів щодо вибуху у Монако. При цьому Сибіга саме перебуває з офіційним візитом на протилежному боці світу — у Південній Кореї. Тим часом на сторінці посольства України у Франції пів доби тому з'явилась реакція на події у князівстві. Вказується, що встановлюють обставини трагічної події та перевіряють, чи справді до інциденту могли бути причетні громадяни України.

Вибух у Монако — заява посольства України у Франції Фото: Скриншот

Вибух у Монако — деталі

Генеральний прокурор князівства Монако Стефан Тібо оголосив перші дані про результати розслідування, написало медіа Le Parisien. Зі слів Тібо, подія класифікується не як теракт, а як "замах на убивство". У матеріалі наводять ім'я можливого потерпілого — Вадима Єрмолаєва — лише з посиланням на українські джерела, а офіційно правоохоронці його не називали.

Зазначимо, Фокус писав про вибух у Монако. Інцидент стався близько 21 год 29 червня. Троє людей повертались у дім на вулиці Реверенд Пер Луї Фролла та підіймались сходами, коли пролунав вибух. Жертви підриву — чоловік та жінка віком близько 50-60 років та 13-річний підліток. З'явилась інформація, що старші постраждалі перебувають у вкрай важкому стані, а жінці ампутували кінцівки. Стан підлітка — задовільний, повідомили джерела медіа.

Правоохоронці оприлюднили деякі дані про підривника у Монако. Згідно з даними камер відеоспостережень, невідомий чоловік пізно увечері у понеділок 29 червня залишив пакунок біля входу в будинок. Після цього він швидко розвернувся та пішов геть, а згодом — зник з камер спостереження у напрямку міста Босолей у Франції. У медіа з'явились кадри для опізнання: підривник вдягнутий у темний капелюх, насунутий на очі, темний светр та світлі штани. Інших даних про людину, яка здійснила замах, поки не має.

Джерела "Української правди" повідомили, що від вибуху постраждала родина українського підприємця Вадима Єрмолаєва. Анонімні співрозмовники журналістів також уточнили, що справа може бути пов'язані з кол-центрами у Дніпрі, до яких, як підозрюють, міг бути причетний потерпілий від замаху.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про Вадима Єрмолаєва, його повнолітнього сина Артура та про розслідування щодо діяльності кол-центрів у Дніпрі.